人民网北京12月13日电（记者赵健）12月12日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）拉美分会在北京举办“纪念首批中国学生赴古巴留学暨中古开启教育合作60周年座谈会”。座谈会回顾中国留学生赴古巴求学历史，展望未来中古两国在教育、文化等领域的交流与合作。欧美同学会党组书记、秘书长李民，中国政府拉美事务特别代表邱小琪，古巴共和国驻华大使白施德，中国国际经济交流中心原副理事长、外交部原副部长李金章等出席本次活动。中国老一辈及新一代留学生代表以及古巴驻华使馆代表等各界嘉宾共同参加了活动。

“纪念首批中国学生赴古巴留学暨中古开启教育合作60周年座谈会”在京举办。人民网记者 赵健摄

李民在座谈会上介绍，60年前，100多名中国青年奔赴古巴学习，开启了中古两国教育交流合作的进程，他们也成为60年来中古及中拉交流的骨干人才，为发展中国与拉美各国关系发挥了重要作用。

邱小琪在发言中表示，中古建交64年来，两国关系经受住了国际风云变幻的考验，已成为社会主义国家团结合作、发展中国家真诚互助的典范。今年是中古教育合作60周年，中古教育合作为两国人民相知相亲架设桥梁，已成为中古人民交流最靓丽的名片。

会上，白施德也发表了致辞，他表示，中古在教育领域的合作交流成为连接两国兄弟情谊的桥梁，他特别对中国始终把古巴留学生当作自己的孩子一样表达了感谢。他期待未来两国之间的团结和亲密友谊能继续熠熠生辉，世代传承。

座谈会上，多位嘉宾发表了感人至深的发言。中国社会科学院荣誉学部委员徐世澄作为上世纪60年代首批赴古巴留学的中国学生之一，分享了他在古巴的革命经历和学习生活，讲述了与古巴大学生共同站岗放哨、砍甘蔗、参加军事动员的岁月，以及聆听古巴革命领导人演讲的激动时刻。回国后，他致力于古巴问题研究，多次访问古巴，并撰写了大量介绍古巴革命历史和社会主义建设成就的文章和书籍。

老一辈赴古留学生代表徐世澄在座谈会上发言。人民网记者 赵健摄

老一辈赴古留学生代表陈红娣在座谈会上发言 人民网记者 赵健摄

拉美分会原副会长、秘书长陈红娣作为首批赴古巴留学的高中毕业生之一，也分享了她的留学故事。她感谢古巴政府和人民为他们提供了最好的学习生活条件，并讲述了在古巴学习西班牙语、参加劳动、与古巴百姓接触的经历。这些经历不仅改变了她的人生轨迹，更让她对古巴产生了深厚的感情。退休后，她仍积极为中拉友好关系的发展贡献着自己的热量。

霍曜飞、路璐等年轻一代赴古留学生，也深情回顾了自己的留学经历以及留学古巴对他们人生产生的重要影响。与会嘉宾纷纷表示，中古教育合作六十年来取得了丰硕的成果，不仅培养了大量优秀人才，更推动了两国人民之间的友谊和相互理解。

国之交在民相亲。座谈会的成功举办不仅是对过去六十年来中古教育合作历程的回顾和总结，更是对未来两国关系发展的期许和展望。相信在中古双方的共同努力下，两国之间的友谊与合作将不断深化和发展。

“纪念首批中国学生赴古巴留学暨中古开启教育合作60周年座谈会”在京举办。主办方供图

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