人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访丨开放促进增长 “脱钩”危及未来——访德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席弗里德里希

2024年12月13日10:35 | 来源：新华网
小字号

新华社柏林12月13日电 专访｜开放促进增长 “脱钩”危及未来——访德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席弗里德里希

新华社记者李函林 邰思聪

德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席汉斯-彼得·弗里德里希近日在德国中国商会2024年度论坛上接受新华社记者专访时说，开放促进全球经济增长，而保护主义和“脱钩”趋势威胁全球化，不仅损害经济利益，也危及人类共同未来。

作为欧洲政治和经济的重要参与者，德国在欧中关系中发挥着关键作用。弗里德里希表示，德国继续深化对华合作的意愿至关重要。“在充满不确定性的时代，稳定显得尤为珍贵。德中之间良好的经济关系不仅能为两国带来稳定，也能为欧中关系注入更多活力。”

“过去的合作已经显现积极效应，并在生态技术、健康产品等多个领域展现巨大潜力。我们需要加倍努力，进一步推动德中合作。”弗里德里希说。

弗里德里希强调了消弭分歧的重要性，“尽管两国在文化、体制等方面存在差异，但合作精神始终贯穿过去数十年的双边关系。只有着眼共同利益、秉持对话与合作精神，才能在复杂国际环境中实现共同发展。”

回顾全球化成果，弗里德里希提到，过去几十年间，国际合作深化、贸易壁垒减少以及全球市场开放促进了全球经济增长，显著减少贫困人口。如今，必须确保这些成果不会因当前保护主义倾向而受损。

他表示，保护主义、新的贸易壁垒以及“脱钩”趋势正成为全球化的重大威胁，“不仅损害经济利益，也危及人类共同未来。联合国可持续发展目标等将面临严峻挑战。”

弗里德里希认为，企业与投资者在推动全球经济增长和可持续发展中具有不可替代作用。“开放的全球市场推动资本流动与创新，同时促进平衡的贸易关系。这不仅惠及双方，还为缓解贸易摩擦提供解决路径。”他表示欢迎中国投资者在德国发展，认为平等、互利的经贸合作将为全球经济注入更多稳定因素。

弗里德里希说，德中两国的科研与技术交流早已从单向发展转为双向互动，需要深化这种合作。

展望未来，他表示应通过合作而非对抗来应对全球性挑战，呼吁各国共同努力，抵制对抗情绪，坚定推动可持续发展目标的实现。

“德中合作的成功经验表明，合作能够为所有人创造更加美好的未来，”弗里德里希说，只有通过合作，我们才能在这个不确定的时代找到持久稳定和繁荣之路。

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部