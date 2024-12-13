新华社柏林12月13日电 专访｜开放促进增长 “脱钩”危及未来——访德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席弗里德里希

新华社记者李函林 邰思聪

德国联邦议院前副议长、德中议会小组主席汉斯-彼得·弗里德里希近日在德国中国商会2024年度论坛上接受新华社记者专访时说，开放促进全球经济增长，而保护主义和“脱钩”趋势威胁全球化，不仅损害经济利益，也危及人类共同未来。

作为欧洲政治和经济的重要参与者，德国在欧中关系中发挥着关键作用。弗里德里希表示，德国继续深化对华合作的意愿至关重要。“在充满不确定性的时代，稳定显得尤为珍贵。德中之间良好的经济关系不仅能为两国带来稳定，也能为欧中关系注入更多活力。”

“过去的合作已经显现积极效应，并在生态技术、健康产品等多个领域展现巨大潜力。我们需要加倍努力，进一步推动德中合作。”弗里德里希说。

弗里德里希强调了消弭分歧的重要性，“尽管两国在文化、体制等方面存在差异，但合作精神始终贯穿过去数十年的双边关系。只有着眼共同利益、秉持对话与合作精神，才能在复杂国际环境中实现共同发展。”

回顾全球化成果，弗里德里希提到，过去几十年间，国际合作深化、贸易壁垒减少以及全球市场开放促进了全球经济增长，显著减少贫困人口。如今，必须确保这些成果不会因当前保护主义倾向而受损。

他表示，保护主义、新的贸易壁垒以及“脱钩”趋势正成为全球化的重大威胁，“不仅损害经济利益，也危及人类共同未来。联合国可持续发展目标等将面临严峻挑战。”

弗里德里希认为，企业与投资者在推动全球经济增长和可持续发展中具有不可替代作用。“开放的全球市场推动资本流动与创新，同时促进平衡的贸易关系。这不仅惠及双方，还为缓解贸易摩擦提供解决路径。”他表示欢迎中国投资者在德国发展，认为平等、互利的经贸合作将为全球经济注入更多稳定因素。

弗里德里希说，德中两国的科研与技术交流早已从单向发展转为双向互动，需要深化这种合作。

展望未来，他表示应通过合作而非对抗来应对全球性挑战，呼吁各国共同努力，抵制对抗情绪，坚定推动可持续发展目标的实现。

“德中合作的成功经验表明，合作能够为所有人创造更加美好的未来，”弗里德里希说，只有通过合作，我们才能在这个不确定的时代找到持久稳定和繁荣之路。

(责编：于洋、张悦)