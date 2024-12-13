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中国代表呼吁国际社会加大支持阿富汗发展重建

2024年12月13日10:33 | 来源：新华网
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新华社联合国12月12日电 中国常驻联合国代表傅聪12日在安理会阿富汗问题公开会上呼吁国际社会加大对阿富汗资金、技术和能力建设支持，并呼吁美国无条件解冻并全额归还属于阿富汗人民的海外资产，相关国家应立即无条件解除对阿非法单边制裁。

傅聪说，阿富汗人民正面临粮食匮乏、流离失所、自然灾害、爆炸物污染等复杂挑战，近2400万人需要人道援助。然而，今年的人道资金到位率尚不足一半，粮食、排雷等许多援助项目被迫搁置。人道救济事关全体阿富汗人民的切身利益，绝不能用作政治施压的筹码。我们呼吁传统捐助方加大资金投入，特别呼吁美国无条件解冻并全额归还属于阿富汗人民的海外资产。

傅聪表示，国际社会要加大资金、技术和能力建设支持，提升阿富汗自主发展能力。受单边制裁影响，阿富汗银行系统长期隔绝在国际金融体系之外，面临严重的流动性危机，这成为阿富汗发展的主要障碍。相关国家应立即无条件解除非法单边制裁，支持阿富汗重建金融体系、释放发展潜力。同时，国际社会还要支持阿开展替代种植和戒毒康复项目，巩固禁毒成果，防止毒品种植面积反弹。

傅聪表示，我们呼吁阿富汗临时政府采取反恐措施，铲除恐怖主义滋生土壤，防止阿富汗再度成为恐怖组织的聚集地。国际社会要坚持对恐怖主义“零容忍”，拒绝“双重标准”或“选择性反恐”。

(责编：于洋、张悦)

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