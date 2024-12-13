新华社联合国12月12日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯12日通过发言人迪雅里克发表声明，对叙利亚主权和领土完整最近遭受广泛侵犯深表关切，特别是对以色列数百次空袭叙利亚感到关切。

声明说，1974年签署的《部队脱离接触协议》仍然有效。古特雷斯谴责一切违反该协议的行为，呼吁协议各方履行相关义务，包括结束在隔离区内一切未经授权的存在，避免采取任何破坏戈兰高地停火和稳定的行动。

古特雷斯说，在这个快速变化的时期，在维持叙利亚公共秩序的同时，当务之急是支持叙“可信、有序和包容的”过渡安排。

以色列国防军12日发表声明说，过去几天，数百架以色列空军战斗机和其他机型发动协同打击，对叙利亚“最具战略意义的武器系统进行了重大打击”。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地部分地区，并于1981年将这一被占领土正式兼并。国际社会不承认以色列对这一地区的主权。根据1974年以色列同叙利亚签订的脱离接触协议，以叙双方在戈兰高地东侧设立军事缓冲区，联合国脱离接触观察员部队在缓冲区内行动，持续监督以叙停火。

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