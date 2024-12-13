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“2024从都国际论坛”在西班牙马德里举行

2024年12月13日08:59 | 来源：新华网
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新华社马德里12月12日电（记者张兆卿 胡加齐）由中国人民对外友好协会、澳大利亚－中国友好交流协会、广东省人民政府与世界领袖联盟共同主办的“2024从都国际论坛”11日至12日在西班牙首都马德里举行。

本届论坛主题为“共同行动 共创未来”，举办了大会讨论、平行论坛等十多场重要活动。

世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克在论坛开幕式致辞中表示，“从都国际论坛”已经成为建立互信、促进相互理解的平台。“通过开放、包容和真诚的交流，我们加强国际合作，共同应对挑战。”

西班牙外交部国务秘书迭戈·马丁内斯·贝利奥说，“从都国际论坛”自举办以来，一直是深化各国包容性对话、应对全球重大挑战的重要平台。

中国人民对外友好协会会长杨万明表示，面向未来，各方应以实际行动加强团结合作，合力应对全球挑战，捍卫并践行真正的多边主义，站在历史正确的一边，以“同球共济”的精神推动构建人类命运共同体，为促进世界和平稳定与繁荣贡献力量。

澳大利亚－中国友好交流协会会长周泽荣表示，“从都国际论坛”创办至今已有十年，参会者坚持相互尊重、加深理解、增进互信、扩大共识。

据悉，本届论坛吸引了40多位外国前政要、国际组织前负责人以及90余位中外知名专家学者、工商界人士参加。与会嘉宾围绕“全球战略稳定”“发展筹资——全面落实可持续发展目标”“促进全球合作，构建人类命运共同体”“全球安全面临的传统和非传统挑战”和“应对世界经济面临的挑战”等问题进行深入探讨。

“从都国际论坛”创办于2014年，至今已在中国广州举办八届。2024年是论坛首次在国外举办。

(责编：于洋、张悦)

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