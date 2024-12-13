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国际原子能机构将继续向扎波罗热核电站派驻专家组

2024年12月13日08:55 | 来源：新华网
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新华社维也纳12月12日电（记者刘昕宇）国际原子能机构总干事格罗西12日发表声明说，尽管国际原子能机构一辆公务车日前在执行驻扎波罗热核电站专家轮换任务时遭遇无人机袭击，该机构仍将继续向该核电站派驻专家组，以保障核安全、避免发生核事故。

10日下午针对国际原子能机构公务车的袭击事件导致车辆严重受损，车内两名机构工作人员未受伤。此后俄乌双方互相指责对方发动了这起袭击。

格罗西在12日的声明中未指明这起袭击的发动方。他说，由于袭击使用的无人机是一种在撞击时直接爆炸的机型，现场没有留下任何可辨认的碎片，难以对袭击事件进行调查。

格罗西说，被击中的是国际原子能机构的车辆，“这显然是在恐吓我们”。但国际原子能机构不会被吓倒，“只要有需要，就会留下来继续我们的重要工作”。

在当日召开的国际原子能机构理事会紧急会议上，格罗西再次强烈谴责这起针对该机构工作人员的袭击，同时呼吁各方保持最大限度克制。

2022年2月俄乌冲突爆发以来，俄乌双方不断指责对方对包括扎波罗热核电站在内的核设施进行袭击，不断加大相关设施安全风险。

(责编：于洋、张悦)

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