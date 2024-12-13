人民网罗马12月12日电（记者谢亚宏）当地时间12月11日下午，马耳他大学孔子学院与地中海地区中医中心联合举办了一场别开生面的“中文+中医” 巡讲巡诊活动，吸引了30余名马耳他大学的学生参与。

此次活动的主题为“人体器官汉字及发音”，由孔子学院的中文老师王维丽主讲。王老师以生动幽默的语言和丰富的实例，详细解释了与人体器官相关的中文汉字及其发音，结合生动而又有趣味性的歌曲和舞蹈，让学生们对这些中文词汇有了更深刻的理解。

随后，地中海地区中医中心的医生详细介绍了耳朵的穴位，讲解了如何通过刺激这些穴位来改善健康。她通过图示和耳朵模型，向在场的学生和老师展示了耳朵穴位的分布及其对应的身体部位，为大家提供了实用的健康知识。

巡诊活动中，通过专家脉诊、健康咨询、用药指导、耳针等中医诊疗活动，为马大师生带来了一场文化和健康盛宴。

来自马耳他大学地中海外交学院的一名研究生表示：“我以前对中文和中医都了解不多，但今天的讲座让我对它产生了浓厚的兴趣。我希望以后能有更多这样的活动，让我们更好地了解中文和中医。”

马耳他大学孔子学院中方院长聂爱霞表示，此次“中文+中医”巡讲巡诊活动为马耳他大学的师生提供了独特的学习机会，不仅可以学习中文，还能深入体验中医文化。她强调，这一活动为中马两国在中文和中医领域的经验交流与成果分享搭建了重要平台，期待未来能够继续举办更多类似活动，以进一步探索中文与中医的魅力，推动中西文化交流与融合。

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