人民网阿布扎比12月12日电（记者张志文）12月11日至12日，“投资中国”中东专场推介暨中国与中东产业资本对接活动在阿联酋首都阿布扎比举行。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激、中国驻阿联酋大使张益明和阿联酋经济部、投资部相关负责人出席活动并致辞。来自新能源、先进制造、生物医药、信息技术等领域的40家中国企业与70余家中东主权财富基金、投资机构洽谈对接，部分企业进行了现场路演。

凌激表示，举办本次“投资中国”活动就是为了贯彻落实中国与阿拉伯国家领导人重要共识，推动双方深化经贸合作。创新是联系中国市场和中东资本的重要纽带，中国积极鼓励创业投资、私募股权投资，修订完善外国投资者对上市公司战略投资管理办法，支持科创企业发展。欢迎中东资本把握中国发展机遇，深化与中国产业创新合作。

张益明表示，阿联酋是对接中国与中东国家产业资本的桥梁纽带，今年恰逢中阿建交40周年，两国领导人就成立两国投资高委会达成重要共识，并为两国投资合作指明方向。期待双方通过本次活动开展深度交流，达成投资合作成果。

阿联酋经济部投资和人才吸引司司长法蒂玛·哈吉里表示，中国是阿联酋最大的全球贸易伙伴，占阿联酋非油贸易额超过11%，目前约万家中国企业在阿联酋多个新兴经济领域开展业务。阿联酋投资部外国投资发展司司长穆罕默德·扎纳尔·扎鲁尼指出，近期，两国经贸和投资机构互动频繁，阿联酋主权基金通过设立驻华代表机构等方式，不断强化对华投资承诺，期待阿中双边合作能够为中国企业开拓中东市场提供重要机遇。

与会中东主权财富基金、投资机构表示，中国市场广阔，科技实力雄厚，供应链高效可靠，人才储备丰富，是开展创新投资的理想目的地，愿投资中国，深耕中国。

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