人民网迪拜12月12日电 （记者管克江）梅克内斯消息：第六届梅克内斯国际旅游论坛近日在摩洛哥北部城市梅克内斯的行政和文化中心举行。

拉巴特中国文化中心应邀参加了活动期间的文化展示，与摩本地以及法国、西班牙、葡萄牙、塞内加尔等国展团同台交流。红灯笼、中国结、吉祥龙、油纸伞、水墨画等元素装点下的中国展台，“你好！中国”标识格外醒目。展台不仅设置有风光图片、旅游宣传片等视觉展示内容，还安排了书法、茶艺和VR体验等互动项目。嘉宾和观众们纷纷驻足观看，兴致盎然地体验各种互动项目，与“你好！中国”手牌合影留念。与本地中资旅行社联合开展的赴华旅游线路推介也广受欢迎，旅游手册、产品折页等宣传材料供不应求。

摩洛哥观众在中国展台前观看宣传资料。拉巴特中国文化中心供图

来自梅克内斯的记者优素福说，中国展台向摩洛哥观众充分展示了中国这个既古老又先进的国家，希望拉巴特中国文化中心在摩开展更多的交流活动。

当地民众手持“你好！中国”手牌合影。拉巴特中国文化中心供图

两名女孩在合影。拉巴特中国文化中心供图

梅克内斯国际旅游论坛由大伊斯梅利亚协会、非斯—梅克内斯大区旅游委员会和梅克内斯省旅游委员会联合举办，是摩洛哥专注旅游业发展的重要国际性活动。

中摩与会代表合影。拉巴特中国文化中心供图

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