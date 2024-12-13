尚凯元

近日，法国巴黎圣母院的钟声再次响起。历时5年多，这一久负盛名的世界文化遗产终于重新向公众开放。法国总统马克龙表示，巴黎圣母院的修复为全世界带来“充满希望的震撼”。

修缮一新的巴黎圣母院，屹立着高约96米的新尖塔，几乎复刻了19世纪的设计，金色公鸡风向标傲然其上。塔尖内部收藏着一份写有2000名修缮人员名单的羊皮卷轴，以纪念他们为修复巴黎圣母院作出的贡献。

修复巴黎圣母院，不仅是对物质遗产的重建，也是对文化遗产的复原。2019年4月巴黎圣母院的屋顶和塔尖在大火中烧毁后，法国政府收到了许多有现代特色的修复方案，但法国议会最终通过法案，要求修复工作确保巴黎圣母院恢复原貌。“巴黎圣母院不仅仅是一座建筑。它是法国的象征、法国的历史、法国的身份以及全世界共享的文化遗产。”法国国家古迹总建筑师菲利普·维伦纽夫说。

巴黎圣母院历史悠久，将其恢复原貌并不容易。被烧毁的木质屋顶有“森林”之称，因为它由约1300根古橡木梁交织而成。修复者遍寻法国各地，找到数千棵橡树，通过手工打磨，重建了木质屋顶。法国作家雨果在《巴黎圣母院》中提到的那座管风琴，由8000根琴管组成，大者高达10米、小者细如钢笔，仅拆解工作就耗时数月。管风琴风箱和音槽等木制部件被送往法国南部的埃罗省，风琴音管等金属部件被送往法国腹地的科雷兹省。各地工匠齐心协力、各展所长，以融合了机械与声学的专业知识技能，让巴黎圣母院的“歌喉”清亮如故。

修复后的巴黎圣母院，凝聚了贯通古今的科技与匠心。采石工精心挑选与巴黎圣母院建筑轮廓相融的石材，彩色玻璃大师让玫瑰花窗重新映射光芒，雕刻师让滴水嘴兽更显生动神韵……精湛的传统技艺大展身手。通过数字化与三维建模技术精确还原细节，材料老化测试确保新旧材料兼容，三维打印验证新部件精度，实时传感监测系统保障结构稳定性……现代技术同样发挥重要作用。

巴黎圣母院发生火灾后，中法文化遗产主管部门多次函件来往讨论合作设想。来自秦始皇帝陵博物院的专家飞赴巴黎面对面交流。巴黎圣母院屋顶和塔尖采用的木材主要是橡木，秦始皇帝陵博物院一号坑、二号坑、三号坑里面有大量松木和柏木，双方确定未来在木材或木质遗存的保护研究方面开展合作，将拓展中法文化遗产合作的深度，在世界范围内产生积极示范效应。

重新开放的巴黎圣母院吸引世界目光，许多人前来参观。在巴黎圣母院前广场，笔者见到了移动摊贩贾依德。会说多国语言的他曾是位专业导游，巴黎圣母院发生大火的那天下午，他带着游客来参观，晚上却在电视上目睹了大火吞噬教堂的过程。虽然已不再当导游，但他在巴黎圣母院附近的桥上卖可丽饼，始终关注着巴黎圣母院的修复进展。“抬眼就能看见巴黎圣母院，这几年我的手机里记录了它逐渐恢复原貌的过程。”他说。

建筑是活的历史，讲述人类文明的故事。从雨果笔下的敲钟人卡西莫多，到因之与巴黎圣母院结缘的读者，再到参与修复巴黎圣母院的工匠、慕名而来的游客等，每个人都将以各自的方式，续写与巴黎圣母院的故事，使其更加鲜活地屹立在人类文明的历史长河中。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)