今年前9个月旅游业收入同比增长8.6%

期待更多中国游客到访

本报记者 时元皓

巴西圣保罗州商品、服务和旅游商业联合会发布的最新数据显示，巴西今年前9个月全国旅游业收入达1483亿雷亚尔（1美元约合6雷亚尔），同比增长8.6%。这是该机构自2011年开始发布数据以来的最高水平。另据巴西中央银行最新数据，今年前10个月，共有540万人次国际游客到访巴西，为巴西带来超过60亿美元的旅游业收入，同比增长5.9%。

今年以来，巴西出台多项政策举措加快旅游业发展。8月，巴西国家旅游委员会制定的《2024—2027年国家旅游计划》正式启动。该计划明确了未来3年巴西旅游业的发展目标，包括到2027年实现国内游客数量增长至1.5亿人次，国际游客数量突破810万人次、旅游业收入超过81亿美元等。该计划建立“了解巴西”旅游激励方案，并通过“旅游信用额度”“旅行便利设施”“国家历史价值”等方面予以落实，具体措施包括为旅行者提供便捷及优惠方式购买旅游产品、降低航空运营成本及提升旅游目的地间联通性、鼓励民众游览知名景点以了解巴西国家历史等。

今年3月，巴西还启动了“国际旅游加速计划”，通过奖励、补贴等措施鼓励各国航司开通飞往巴西的航班。10月，法国航空开通了法国巴黎至巴西萨尔瓦多的新航线；11月，葡萄牙航空恢复了葡萄牙里斯本和巴西马瑙斯间的航班，并经停巴西贝伦。巴西国际旅游促进局主席马塞洛·弗莱索表示，目前巴西国际航班数量创新高，这为更多国际游客来到巴西提供了保障。

不久前，巴西国际旅游促进局面向其他南美国家推出以“访问巴西”为主题的宣传活动，在社交媒体平台重点推出巴西5个主要旅游目的地的宣传视频。11月，二十国集团领导人第十九次峰会在巴西里约热内卢举行，带动了当地服务业发展，巴西旅游部估计此次国际会议为里约热内卢州带来6亿雷亚尔收益。9月，里约摇滚节活动为里约热内卢州创造了26亿雷亚尔收入，共计接待73万名观众，其中46%的游客来自外地或其他国家。明年，贝伦市将举办《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会。贝伦市政府认为，这次会议将提升贝伦旅游热度，强化贝伦作为国际旅游目的地的品牌知名度。

中国游客赴巴西旅游人数不断增长，双方人员往来日益便利。巴西国际旅游促进局的数据显示，今年前8个月，入境巴西的中国游客数量约4.8万人次，较去年同期增加了一倍。今年1月，中国和巴西签署了互为对方商务、旅游、探亲人员颁发10年多次签证的协定，旨在扩大人员往来和旅游交流。4月，国航北京—马德里—圣保罗航线正式复航。11月，中国文化和旅游部与巴西旅游部签署了关于加强旅游合作的谅解备忘录。数据显示，2023年共有39家巴西旅行社通过巴西旅游部认证，获得资格接待中国团体游客，而2024年获得认证的旅行社超过260个。弗莱索表示，中国是全球第二大经济体，也是国际旅游的最大客源国，巴西期待以丰富的旅游资源为中国游客提供更多旅游产品选择。

“我们欢迎更多中国游客到巴西旅游，正不断加大对中国市场的旅游推广力度，展示巴西多元化的旅游体验。”巴西旅游部部长塞尔索·萨比诺对两国旅游合作前景充满期待，“巴西和中国比以往任何时候都更加接近，我们需要在旅游领域提升与中国的关系。”

（本报里约热内卢12月12日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 17 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)