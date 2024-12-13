本报阿布扎比12月12日电 （记者张志文）“投资中国”中东专场推介暨中国与中东产业资本对接活动11日至12日在阿联酋首都阿布扎比举行。来自新能源、先进制造、生物医药、信息技术等领域的40家中国企业与70余家中东主权财富基金、投资机构洽谈对接。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激、中国驻阿联酋大使张益明和阿联酋经济部、投资部相关负责人出席活动并致辞。

凌激表示，创新是联系中国市场和中东资本的重要纽带，中国积极鼓励创业投资、私募股权投资，修订完善外国投资者对上市公司战略投资管理办法，支持科创企业发展。欢迎中东资本把握中国发展机遇，深化与中国产业创新合作。

张益明表示，阿联酋是对接中国与中东国家产业资本的桥梁纽带，今年恰逢中阿建交40周年，期待双方通过本次活动开展深度交流，达成投资合作成果。

阿联酋经济部投资和人才吸引司司长法蒂玛·哈吉里表示，中国是阿联酋第一大贸易伙伴，目前约有一万家中国企业在阿联酋多个新兴经济领域开展业务。

阿联酋投资部外国投资发展司司长穆罕默德·扎纳尔·扎鲁尼指出，近期两国经贸和投资机构互动频繁，期待阿中双边合作能够为中国企业开拓中东市场提供重要机遇。

与会中东主权财富基金、投资机构表示，中国市场广阔，科技实力强，供应链高效可靠，人才储备丰富，是开展创新投资的理想目的地。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)