本报记者 章念生 白元琪

马来西亚国会下议院前副议长、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰日前接受本报记者专访时表示，近年来，中国式现代化的成功实践，不仅为中国自身发展提供了强大动力，也为发展中国家探索现代化道路提供了新选择，为丰富全球现代化的理论创新和时代内涵提供了中国智慧。

翁诗杰曾多次率团访问中国，到访过中国的西北、西南等地区。退出政坛后，他继续活跃在学界智库，经常赴华参加各种学术会议。“中国发展到今天，成为国际秩序的积极维护者和贡献者，提出共建‘一带一路’和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等国际公共产品，为应对全球性挑战提供了中国方案，受到广泛欢迎。”翁诗杰赞叹道。

“中国脱贫攻坚取得的成就为马来西亚提供了宝贵经验。通过借鉴中国的精准扶贫模式，马来西亚可以结合自身实际，为贫困群体‘赋能’，走出适合自己的发展之路，实现可持续发展。”翁诗杰说，中国正不断完善高水平对外开放体制机制，统筹推进深层次改革。“中国持续的对外开放政策，尤其是进一步放宽市场准入和对马来西亚试行单方面免签政策等，为包括马来西亚在内的周边国家带来更多发展机遇和红利。”

翁诗杰表示，半个世纪以来，马中两国在经贸、科技、人文等领域开展了广泛合作，取得显著成就。特别是近年来，两国在高质量共建“一带一路”框架下合作成果丰硕。“高质量共建‘一带一路’为共建国家尤其是全球南方国家的互联互通注入了新的生机，极大提升了基础设施建设水平，改善了当地民众生活质量。”

当前，中国和马来西亚在数字经济、绿色发展、新能源等领域持续挖掘新的增长点，推动两国合作向纵深发展。翁诗杰认为，中国在人工智能、生物医学、航空航天等领域取得了一系列突破性进展，广泛惠及经济社会发展。“马来西亚在与中国的合作中受益匪浅。‘中国智造’为马方带来了先进技术和创新产品，有效助推马来西亚产业升级，促进经济的多元化发展。”翁诗杰说。

（本报吉隆坡电）

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)