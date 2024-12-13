新华社哈瓦那12月12日电 （记者李子健）当地时间12月11日上午，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔在哈瓦那会见来访的中央军委副主席何卫东。

迪亚斯—卡内尔请何卫东转达对习近平主席最真挚的问候。他高度评价古中两党两国两军关系，感谢中方对古经济社会发展及时有力的帮助支持，表示古方始终坚持一个中国原则，愿与中方继续深化各领域交流合作，携手共建古中命运共同体。

何卫东首先转达习近平主席对迪亚斯—卡内尔的良好祝愿。他说，中古传统友好世代相传，两党两国两军关系历久弥坚。在两国元首战略引领下，双方战略协作紧密，务实合作成果丰硕。无论国际形势怎么变，双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，将进一步加强访问交流、人员培训等领域合作，推动两军关系迈上新台阶，为携手共建中古命运共同体注入新动力。

访古期间，何卫东还拜会了古巴革命领导人劳尔·卡斯特罗大将，并与古巴革命武装力量部部长洛佩斯举行会谈，就两国两军关系、国际和地区形势等交换意见。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 02 版）

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