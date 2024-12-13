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外交部：

中方致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的上合组织峰会

2024年12月13日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月12日电 （记者赵益普）外交部发言人毛宁12日说，中方担任上海合作组织轮值主席国，将在政治、安全、经济、人文等领域主办100多场会议和活动，致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的上合组织峰会，为推动构建人类命运共同体贡献“上合力量”。

　　毛宁是在当日例行记者会上就中方如何做好上合组织轮值主席国工作答问时作出上述表示的。

　　毛宁说，上合组织成立以来，始终遵循互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，成为当今世界覆盖面积最广、人口最多的区域性国际组织，树立了构建新型国际关系的典范。

　　“中国是上合组织创始成员国，始终把上合组织作为外交优先方向。”毛宁说，中方担任上合组织轮值主席国，将在政治、安全、经济、人文等领域主办100多场会议和活动，致力于主办一届友好、团结、成果丰硕的上合组织峰会，凝聚各方共识，擘画发展蓝图。

　　毛宁表示，中方愿同上合组织国家一道，共同围绕“上海合作组织可持续发展年”主题，践行“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”口号，推动上合组织进入更加团结、更重协作、更富活力、更有作为的高质量发展新阶段，为全球治理提供“上合方案”，为推动构建人类命运共同体贡献“上合力量”。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月13日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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