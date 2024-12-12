新华社北京12月12日电（记者马卓言）针对韩国总统尹锡悦12日发表的有关涉华言论，外交部发言人毛宁12日表示，中方对韩方言论深感意外和不满，坚决反对韩方将内政问题同涉华因素相关联。

当日例行记者会上，有记者问：韩国总统尹锡悦今天向韩国国民发表谈话，谈到中国公民威胁韩国安全的案例，还说中国生产的太阳能设备将会破坏韩国的森林。对此中国政府有何看法？

“中方注意到有关情况，对韩方上述言论深感意外和不满。”毛宁说，“中方对韩国内政不作评论，但坚决反对韩方将内政问题同涉华因素相关联、炒作莫须有的所谓‘中国间谍’、抹黑正常经贸合作。这不利于中韩关系健康稳定发展。”

毛宁表示，中国政府一贯要求在海外中国公民遵守当地法律法规。中方注意到，韩方提到的有关个案尚未形成结论，中韩相关部门一直保持着沟通。中方再次敦促韩方公正处理涉中国公民案件，及时向中方通报案件处理情况，切实保障涉事中国公民的安全与合法权益。

“中国绿色产业发展是全球市场需求、技术创新和充分竞争的结果，也为应对气候变化、完善全球环境治理作出了重要贡献。”毛宁说。

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