人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：坚决反对韩方将内政问题同涉华因素相关联

2024年12月12日21:10 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月12日电（记者马卓言）针对韩国总统尹锡悦12日发表的有关涉华言论，外交部发言人毛宁12日表示，中方对韩方言论深感意外和不满，坚决反对韩方将内政问题同涉华因素相关联。

当日例行记者会上，有记者问：韩国总统尹锡悦今天向韩国国民发表谈话，谈到中国公民威胁韩国安全的案例，还说中国生产的太阳能设备将会破坏韩国的森林。对此中国政府有何看法？

“中方注意到有关情况，对韩方上述言论深感意外和不满。”毛宁说，“中方对韩国内政不作评论，但坚决反对韩方将内政问题同涉华因素相关联、炒作莫须有的所谓‘中国间谍’、抹黑正常经贸合作。这不利于中韩关系健康稳定发展。”

毛宁表示，中国政府一贯要求在海外中国公民遵守当地法律法规。中方注意到，韩方提到的有关个案尚未形成结论，中韩相关部门一直保持着沟通。中方再次敦促韩方公正处理涉中国公民案件，及时向中方通报案件处理情况，切实保障涉事中国公民的安全与合法权益。

“中国绿色产业发展是全球市场需求、技术创新和充分竞争的结果，也为应对气候变化、完善全球环境治理作出了重要贡献。”毛宁说。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部