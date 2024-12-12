新华社基多12月12日电 综述｜中厄自贸协定为厄瓜多尔优质商品开启“机遇之门”

新华社记者廖思维

中厄自贸协定今年5月1日生效实施以来，得益于关税减让和贸易便利化等措施，厄瓜多尔优质商品对华出口呈现上升趋势，双边经贸合作硕果盈枝。厄生产和出口商说，自贸协定为厄产麒麟果、香蕉、对虾等商品开启“机遇之门”，期待深化对华合作，让更多中国消费者认识并喜爱“赤道之国”的特色产品。

中国海关总署数据显示，今年5月至10月中厄双边贸易额约75.85亿美元，与2023年同期相比增长约8.43%，其中中国对厄进口额约44.07亿美元，同比增长约12.77%。

位于厄中南部莫罗纳-圣地亚哥省的帕洛拉市是麒麟果主要产区之一。生产商费尔南多·卡斯蒂略告诉新华社记者，今年7月公司向上海出口第一批500公斤麒麟果，市场反响良好，12月公司将第二批出口量提升至2.5吨。

“中国市场十分看重产品质量，厄瓜多尔麒麟果个大汁甜，符合中国消费者对高品质生活的追求。”卡斯蒂略说，出口量大幅增加后，他开始与当地其他农户合作，以满足中国市场不断增长的需求。

香蕉产业也感受到中厄自贸协定带来的红利。厄瓜多尔香蕉出口商协会执行主任爱德华多·曼里克接受新华社记者采访时表示，两国签署自贸协定是“十分正确的决定”，得益于关税减让等一系列措施，厄产香蕉进入中国市场“更加通畅”。

“不仅是新鲜香蕉，其加工产品也在中国大受欢迎。”曼里克说，中国消费者对香蕉零食、冻货的喜爱使本地香蕉出口商找到新的商业机遇。

厄瓜多尔-中国商会会长古斯塔沃·卡塞雷斯说，厄中自贸协定生效以来，厄传统商品在中国市场表现良好，这为更多非传统商品走进中国市场树立信心。“随着自贸协定不断推进，厄瓜多尔整体对华出口活力也将不断增强。”

卡塞雷斯说，中国市场“发展迅猛”，消费者需求不断增加，这将推进厄生产商对产品质量的追求，促使本土生产行业良性发展。

厄瓜多尔国家高等研究院中国问题研究中心主任米尔顿·雷耶斯认为，秘鲁钱凯港开港后，南美地区对华贸易迎来新增长机遇。“钱凯港有望使厄出口商品运抵中国的时间大幅减少。”雷耶斯说，从长远来看，钱凯港将与厄中自贸协定形成协同，共同推动厄中经贸发展。

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