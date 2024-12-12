人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

综述丨中厄自贸协定为厄瓜多尔优质商品开启“机遇之门”

2024年12月12日16:57 | 来源：新华网
小字号

新华社基多12月12日电 综述｜中厄自贸协定为厄瓜多尔优质商品开启“机遇之门”

新华社记者廖思维

中厄自贸协定今年5月1日生效实施以来，得益于关税减让和贸易便利化等措施，厄瓜多尔优质商品对华出口呈现上升趋势，双边经贸合作硕果盈枝。厄生产和出口商说，自贸协定为厄产麒麟果、香蕉、对虾等商品开启“机遇之门”，期待深化对华合作，让更多中国消费者认识并喜爱“赤道之国”的特色产品。

中国海关总署数据显示，今年5月至10月中厄双边贸易额约75.85亿美元，与2023年同期相比增长约8.43%，其中中国对厄进口额约44.07亿美元，同比增长约12.77%。

位于厄中南部莫罗纳-圣地亚哥省的帕洛拉市是麒麟果主要产区之一。生产商费尔南多·卡斯蒂略告诉新华社记者，今年7月公司向上海出口第一批500公斤麒麟果，市场反响良好，12月公司将第二批出口量提升至2.5吨。

“中国市场十分看重产品质量，厄瓜多尔麒麟果个大汁甜，符合中国消费者对高品质生活的追求。”卡斯蒂略说，出口量大幅增加后，他开始与当地其他农户合作，以满足中国市场不断增长的需求。

香蕉产业也感受到中厄自贸协定带来的红利。厄瓜多尔香蕉出口商协会执行主任爱德华多·曼里克接受新华社记者采访时表示，两国签署自贸协定是“十分正确的决定”，得益于关税减让等一系列措施，厄产香蕉进入中国市场“更加通畅”。

“不仅是新鲜香蕉，其加工产品也在中国大受欢迎。”曼里克说，中国消费者对香蕉零食、冻货的喜爱使本地香蕉出口商找到新的商业机遇。

厄瓜多尔-中国商会会长古斯塔沃·卡塞雷斯说，厄中自贸协定生效以来，厄传统商品在中国市场表现良好，这为更多非传统商品走进中国市场树立信心。“随着自贸协定不断推进，厄瓜多尔整体对华出口活力也将不断增强。”

卡塞雷斯说，中国市场“发展迅猛”，消费者需求不断增加，这将推进厄生产商对产品质量的追求，促使本土生产行业良性发展。

厄瓜多尔国家高等研究院中国问题研究中心主任米尔顿·雷耶斯认为，秘鲁钱凯港开港后，南美地区对华贸易迎来新增长机遇。“钱凯港有望使厄出口商品运抵中国的时间大幅减少。”雷耶斯说，从长远来看，钱凯港将与厄中自贸协定形成协同，共同推动厄中经贸发展。

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部