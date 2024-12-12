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韩国国会通过“内乱特检法”和“金建希特检法”

2024年12月12日16:14 | 来源：新华网
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　　新华社首尔12月12日电（记者陆睿　孙一然）韩国国会12日表决通过调查总统尹锡悦等人内乱罪嫌疑的“内乱特检法”和调查总统夫人金建希的“金建希特检法”。

　　共有283名议员参加“内乱特检法”投票，其中195人投赞成票，86人投反对票，2人弃权。参加“金建希特检法”投票的议员共282人，其中195人投赞成票，85人投反对票，2人弃权。

　　按照韩国相关规定，当天通过的“内乱特检法”和“金建希特检法”属于一般特检法。一般特检法在国会通过后，总统可以行使否决权驳回，法案可被退回国会再次表决。

　　韩国最大在野党共同民主党9日向国会提交“12·3尹锡悦内乱事态特检法”，以调查总统尹锡悦宣布紧急戒严过程中是否存在违宪违法的情况。韩国国会10日召开全体会议，通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案，以及调查尹锡悦等人发动内乱嫌疑的“内乱常设特检法”。

　　金建希被指控涉嫌在2009年至2012年间参与操纵宝马汽车在韩经销商德意志汽车的股价、干预公职选举等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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