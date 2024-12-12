人民网首尔12月12日电 （记者莽九晨）由“汉语桥”俱乐部首尔中心主办的中国特色大讲堂活动11日在韩国世宗市举行。此次受邀出席大讲堂演讲的是中国驻韩国大使馆教育处公使衔参赞艾宏歌，演讲主题是“想让孩子成为未来的全球领导者，我们为何需要学习中文”。韩国中学生、家长、中文教师及教育厅相关人士100余人参加此次活动。

“汉语桥”俱乐部首尔中心代表李祯恩在致辞中表示，随着韩国青少年对中文和中国文化的学习热情日益增长，“汉语桥”俱乐部首尔中心以适应各位学生和家长的需求为目标，策划并举办了中国特色大讲堂。希望中国特色大讲堂活动能够激发韩国各地学习中文的热情，成为青少年更深入了解中国的契机。

艾宏歌在演讲中介绍了改革开放以来中国的变化和发展情况，以及两国间的交流现状。他表示，改革开放以来，中国不仅保持了长期的社会稳定，还创造了保持高速增长的奇迹。在此过程中，中韩贸易得以发展，两国人民建立了深厚合作，技术与资源共享成为可能，最终取得了双赢的奇迹性成果。艾宏歌表示，中文是中韩两国国民交流和理解的工具，如果语言沟通成功，将成为相互理解文化、风俗、礼仪、思考方式等的最佳媒介。

在此次活动举行之前，“汉语桥”俱乐部首尔中心与世宗市教育厅签订了合作协议。双方决定，将以世宗市的小学、初中、高中生及中文教师为对象，定期举行中文及中国文化讲座、中国艺术演出及展示等活动。

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