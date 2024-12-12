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中国代表：必须推动实现加沙立即无条件停火

2024年12月12日13:44 | 来源：新华网
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新华社联合国12月11日电 中国常驻联合国代表傅聪11日在巴勒斯坦问题紧急特别联大上表示，由于美国一再独家行使否决，导致安理会陷于瘫痪，始终不能采取必要行动推动加沙停火。他呼吁必须推动实现加沙立即无条件停火。

联大当天以压倒性多数通过一项决议，要求在加沙地带实现“立即、无条件和永久”停火。这项决议以158票赞成、9票反对、13票弃权的表决结果获得通过。美国和以色列投了反对票。决议同时敦促立即释放所有被扣押人员。

傅聪在表决前发言表示，今天举行紧急特别联大，是由于美国一再独家行使否决，导致安理会陷于瘫痪，始终不能采取必要行动推动加沙停火。美国在巴勒斯坦问题上滥用否决权完全没有正当理由。

傅聪说，加沙冲突延宕14个月，加沙被炸成废墟，4万多巴勒斯坦民众被夺去生命，幸存者被剥夺最基本的生存物资，在绝望中挣扎。他强调，必须推动实现加沙立即无条件停火。停火是拯救生命、恢复和平的前提，把停火问题同其他问题挂钩，甚至反过来为停火设置前提条件，实际上就是为延续战争“开绿灯”，就是纵容继续杀戮。

傅聪表示，中方支持巴勒斯坦国成为联合国正式会员国，支持举行更大规模、更具权威、更有实效的国际和会，制定落实“两国方案”的时间表和路线图。中方将继续为早日平息战火、恢复地区和平、实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决作出不懈努力。

(责编：于洋、张悦)

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