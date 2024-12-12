新华社利雅得12月11日电 特稿｜为平沙万里注入绿色生机——联合国防治荒漠化大会上的中国印象

新华社记者葛晨 陈琛 李若琳

每秒钟，荒漠化会夺走地球上相当于4个足球场的土地。与荒漠化的斗争，关乎人类家园和自身命运。

中国，是世界上荒漠化最严重的国家之一，也是荒漠化治理成效最显著的国家之一。在沙特阿拉伯首都利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》（以下简称《公约》）第十六次缔约方大会（COP16）上，中国数十年来荒漠化防治的实践与收获、责任与担当获得广泛赞誉，为全球携手开展荒漠化防治行动注入力量和信心。

中国方案吸引世界目光

在本次大会上，“中国”是高频词汇，中国馆是热门场所，前来中国馆“取经”荒漠化治理经验，探讨交流合作的各国专家、嘉宾络绎不绝。

《公约》秘书处副执行秘书安德丽娅·梅萨·穆里罗在中国馆展览“筚路蓝缕——开启大规模防沙治沙的先河”的展出照片前驻足参观。看到中国基层努力治沙的画面，穆里罗深受触动。“卓越的领导、科学的政策、高效而坚决的执行、地方与民间共同努力、创新与传统融合统一，这就是我们看到的中国经验。”她说。

作为除东道国沙特馆外最大的国家馆，中国馆不仅展示了机械植苗、低成本治沙、光伏治沙等设备和技术，展出了土地退化大数据监测体系等科技系统，也呈现了宁夏、内蒙古等中国“三北”地区防沙治沙的成功模式。

世界银行全球环境局局长瓦莱丽·希基说，全球南方国家的资金有限，需要将稀缺资源用作增长引擎，中国治沙模式对致力于解决荒漠化问题的国家而言是“希望的灯塔”，提供了通往成功的“路线图”。

联合国粮农组织土地与水资源司司长李利锋说，中国开发了全面的土壤综合信息系统，还为土地保护、防沙治沙制定相关法律，中国对土壤的监测和管理方法值得介绍到其他地区。

大会期间，《公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥行程繁忙，但他依然仔细参观中国馆，从“刷状网绳式草方格沙障”技术、高效光伏设备，到植树机器人、卫星遥感监测系统，再到智慧沙产业的可持续发展故事，深入了解荒漠化治理中国方案的细节。蒂奥感慨，中国的荒漠化治理“绝对是一个非常好的范例”。

“三北”精神激发信心决心

“三北”防护林工程，东西绵延4400多公里，覆盖中国西北、华北、东北地区，化“万里风沙”为“绿色长城”，树立了生态治理的国际典范。此次大会期间，中国首次在境外以专题展览形式，对荒漠化防治和“三北”攻坚战进行系统性展示宣介。

看到“三北”工程取得的成就，毛里塔尼亚专家托拉德·梅多十分激动。梅多曾在中国留学学习商科，如今作为非洲“绿色长城”毛里塔尼亚国家署的传播与国际合作部门主管，投身防沙治沙的国际合作事业，主要任务就是与中方对接非洲“绿色长城”在毛里塔尼亚的建设。

“荒漠化是我们国家最大的问题，所以我真心感谢中国在这场与荒漠化的斗争中帮助我们，给我们提供应对荒漠化的技术。”梅多说。

为抵御世界最大沙漠——撒哈拉沙漠南侵的威胁，包括毛里塔尼亚在内的11个撒哈拉以南国家携手制定非洲“绿色长城”计划，建设一条宽15公里、长度超过7000公里的森林防护带。这项宏伟工程的灵感来自中国的“绿色长城”——“三北”工程。

中国科学院新疆生态与地理研究所与泛非“绿色长城”组织合作，在毛里塔尼亚建成“中非绿色技术公园”，展示中国治沙技术和方案。非洲“绿色长城”毛里塔尼亚国家署总干事西德纳·艾哈迈德·埃利说：“我们从中国‘绿色长城’获得了力量和信心。”

中国贡献助推全球合作

今年是中国签署《联合国防治荒漠化公约》30周年。

30年来，中国坚定支持联合国防治荒漠化事业。中国积极履约、提前完成联合国2030年可持续发展目标“土地退化零增长目标”，还成功举办《公约》第十三次缔约方大会并取得丰硕成果。联合国环境规划署授予“三北”工程“全球500佳”奖章，《公约》秘书处两次授予中国“防治荒漠化杰出贡献奖”，称赞“世界荒漠化防治看中国”。

30年来，中国防治荒漠化国际合作行稳致远。中国开拓“一带一路”防治荒漠化合作机制，成立中阿、中蒙荒漠化防治中心，在蒙古国、中亚、非洲等地建立防沙治沙示范基地，连续九届举办库布其国际沙漠论坛，还与同样面临荒漠化问题的中亚、非洲国家分享治沙技术和经验，提供技能培训，为全球南方共谋绿色发展注入动力。

中国坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理等顶层设计和路径，与联合国可持续发展理念不谋而合。《公约》秘书处首席科学家巴伦·约瑟夫·奥尔评价说：“中国实际上采取了一种非常全面的方法来解决土地退化问题。”

防治荒漠化，任重而道远，携手同行才能共同应对。中国防治荒漠化方案和智慧，正被越来越多的国家和地区借鉴，持续为推动荒漠化防治全球治理作出贡献。

(责编：于洋、张悦)