新华社洛杉矶12月11日电（记者谭晶晶）美国航天局11日表示，对“机智”号火星直升机的调查评估显示，导航系统故障是导致其着陆过程旋翼受损、任务终结的原因。

“机智”号直升机于2021年2月18日随美国“毅力”号火星车一起登陆火星。它重约1.8千克，有4片旋翼，由太阳能电池板为锂电池供电。同年4月19日，“机智”号完成在火星上的首飞。

今年1月18日，“机智”号进行了第72次、也是最后一次火星飞行，由于其旋翼叶片在着陆过程中受损，无法再次飞行，美航天局宣布其任务终结。

美航天局11日公布了对“机智”号最后一次飞行的调查结果。评估显示，“机智”号的导航系统无法在其飞行过程中提供准确数据，引起一系列故障，导致其任务结束。

“机智”号导航系统通过向下观察的摄像头收集数据导航，该导航系统适宜在平坦的地形工作。但“机智”号第72次飞行时，已到达陨石坑区域，地形多陡峭。导航系统主要职责是为“机智”号提供速度预估，使其在适宜的速度范围内着陆。但当时导航系统未能找到合适的地形来进行跟踪并提供数据参考，导航预估错误使得“机智”号着陆时水平速度过高，与沙丘上的小坡强烈撞击并发生俯仰和翻滚，导致旋翼叶片损坏，通信中断。

美航天局表示，“机智”号在第72次火星飞行后任务终结，但目前仍每周向“毅力”号火星车发送天气信息和航空电子测试数据，这对未来火星探索以及设计火星飞行器有很大帮助。

据美航天局介绍，“机智”号在火星上运行了近3年，累计飞行时长超过2小时，总计飞行距离超过最初设计目标的30倍。

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