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海湾资本高管：海湾地区与中国双向投资将迎来红利期

2024年12月12日13:35 | 来源：新华网
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新华社阿布扎比12月12日电（记者温新年）总部位于阿联酋首都阿布扎比的资产管理公司海湾资本公司联合创始人兼首席执行官卡里姆·索勒赫日前在阿布扎比表示，海湾地区与中国之间的投资正蓬勃发展，并将在未来几年迎来更多红利。

索勒赫在第三届阿布扎比金融周活动期间接受新华社记者专访时说：“我们正在吸引大量来自中国和亚洲其他地区的企业家和投资者到本地区，同时也将我们的投资带到中国和亚洲其他地区，以连接这两个区域。”

索勒赫指出，其企业正越来越多地向亚洲市场扩展，“我们已在亚洲完成了15笔收购交易，其中包括中国。”他认为，目前海湾地区与中国的经济合作势头强劲，“令人兴奋”。

索勒赫说，目前其公司正筹备推出第四支私募股权基金，其中约60%的投资将集中在海湾地区，约40%将投向亚洲其他地区。

第三届阿布扎比金融周于12月9日至12日举行，是当地一项标志性年度金融盛会，旨在为全球金融行业搭建高端交流合作平台。

海湾资本公司成立于2006年，主要关注金融科技、医疗健康、可持续发展等前瞻性抗风险行业，是海湾合作委员会向亚洲地区投资的最大私募股权公司之一。

(责编：于洋、张悦)

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