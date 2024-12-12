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伊朗总统表示愿与土耳其扩大各领域合作

2024年12月12日08:53 | 来源：新华网
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新华社德黑兰12月11日电（记者陈霄 沙达提）伊朗总统佩泽希齐扬11日表示，伊朗愿与土耳其扩大各领域合作。

根据伊朗总统府发表的声明，佩泽希齐扬当天在首都德黑兰会见到访的土耳其贸易部长博拉特时表示，伊朗将继续坚定地与土耳其合作，愿与土耳其拓展关系、扩大各领域合作。他还强调执行此前签署的双边协议的必要性。

佩泽希齐扬说，伊斯兰国家应进一步扩大彼此间合作。如果伊斯兰国家在贸易市场和交通等领域相互分享能力和潜力，整个伊斯兰世界都将从中受益，从而变得更加强大。

佩泽希齐扬说：“如今，伊朗的问题之一是美国和欧洲施加的不公正制裁，但我们绝不会向他们低头”。他表示，伊朗寻求与土耳其开展金融方面合作，以消除美元在双边贸易中的影响。

博拉特在会见中提到两国每年300亿美元的双边贸易目标，并表示土耳其正在为实现这一目标作出认真努力。他还表示，土耳其愿意恢复实施与伊朗2014年签署的优惠贸易协定，并寻求与伊方签署一项全面协定，以便利土耳其游客前往伊朗旅游。

(责编：于洋、张悦)

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