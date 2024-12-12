新华社开罗12月11日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹西部北达尔富尔州政府官员11日说，苏丹快速支援部队当天炮击该州首府法希尔一处市场和扎姆扎姆难民营，目前已造成15人死亡。

北达尔富尔州卫生部长易卜拉欣·阿卜杜拉·哈提尔11日告诉新华社记者，法希尔市南部一牲畜市场和扎姆扎姆难民营当天遭炮击，造成15人死亡、64人受伤，死伤者多为妇女和儿童。苏丹快速支援部队的炮击仍在继续，死伤人数可能进一步上升。

目击者说，炮击从6时开始，是苏丹快速支援部队围困法希尔半年多来最猛烈的一次，其中4枚炮弹落在牲畜市场，6枚落在扎姆扎姆难民营。

扎姆扎姆难民营靠近法希尔市，是苏丹最大的难民营之一，现有大约50万人，主要是苏丹冲突导致的境内难民。今年12月以来，苏丹快速支援部队多次对该难民营发动炮击。

苏丹快速支援部队尚未对此次袭击事件作出回应。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.71万人丧生，超过1200万人流离失所。

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