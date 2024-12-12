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《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影图片展在萨拉热窝举办

2024年12月12日08:51 | 来源：新华网
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新华社萨拉热窝12月11日电（记者殷晓圣）中国驻波黑使馆同波黑国家档案馆联合举办的《瓦尔特保卫萨拉热窝》电影图片展11日在波黑首都萨拉热窝开展。

据波黑国家档案馆介绍，此次展览共展出约40张照片，包含电影花絮、电影剧照及手稿等，展览将持续至12月下旬。中国驻波黑使馆临时代办缪大可、波黑议会代表院副主席拉德马诺维奇、波黑国家档案馆馆长穆尔达、波黑塞族共和国总统顾问萨伊奇，以及塞尔维亚、黑山等国家档案馆代表等近百人出席当天的活动。

穆尔达说，此次图片展具有独特意义，波黑国家档案馆联合中国驻波黑使馆对这些历史资料进行了保护性整理和修复，并集结成册供人们重温那些难忘的瞬间。中国与波黑历来友好，相信此次图片展将进一步推动两国文化交流和民心相通。

缪大可表示，《瓦尔特保卫萨拉热窝》是中波两国文明交流互鉴的名片。随着2018年两国政府互免签证政策出台，越来越多的中国游客出现在萨拉热窝的大街小巷，寻迹瓦尔特曾经战斗过的地方。同时也有更多的波黑民众特别是青年一代赴华参访，亲眼见证中国式现代化发展的伟大成就。

《瓦尔特保卫萨拉热窝》是南斯拉夫著名反法西斯战争题材电影，1972年公映。1973年被引进到中国后，风靡一时。

(责编：于洋、张悦)

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