新华社金沙萨12月11日电（记者史彧）刚果（金）总统齐塞克迪11日说，中国政府援建的金沙萨中部非洲文化艺术中心为刚果（金）在内的非洲国家赋能，有助于将刚果（金）打造成区域文化交流的枢纽。

齐塞克迪当天在位于首都金沙萨的议会所在地“人民宫”发表国情咨文时说，在刚中合作框架下，中国政府援建的金沙萨中部非洲文化艺术中心即将举行剪彩仪式。该项目将大力促进非洲各国人民文化交流，刚果（金）也有望成为区域文化交流和艺术创造的枢纽。

齐塞克迪还说，他今年9月初出席中非合作论坛北京峰会是2024年刚果（金）“重要的外交成果之一”。金沙萨环线公路项目等多个中企承建项目积极响应刚果（金）国家发展关切，助力刚果（金）实现互联互通。

金沙萨中部非洲文化艺术中心位于金沙萨的凯旋大道，其主体由文化中心和刚果（金）国家艺术学院构成，包括一个2000座规模的大剧院、一个800座规模的小剧院和一个可容纳2000名学生的国家艺术学院校区。2019年，齐塞克迪为该项目奠基。

(责编：于洋、张悦)