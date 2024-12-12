人民网伦敦12月10日电（记者许立群、邢雪）今年是中国极地科学考察40周年，12月10日，英国模特身穿与中国南极科学考察队队员同款的极寒羽绒服在伦敦波司登旗舰店举办的极寒系列活动中亮相，共同致敬中国极地科考。

波司登英国公司总经理王晓介绍中国南极科学考察队队员同款羽绒服。主办方供图

当天，英国旅游局签约摄影师、英国户外探险博主、多所高校师生出席了活动，现场嘉宾还在店内“极地雪屋”里体验了零下的极寒环境。现场播放了主题片《感谢寒冷》，献给中国极地科学考察40周年，让更多外国友人直观地了解到极地科考的艰辛，致敬人类不断探索未知世界的恒心和勇气。波司登英国公司总经理王晓提到，过去27年来，波司登一直与中国极地研究中心紧密合作，为人类挑战和探索世界提供支持，彰显了中国品牌在全球科学探索和环境保护领域的责任与贡献。

中国极地科考同款羽绒服吸引了英国观众。人民网记者 邢雪摄

现场举行了“极地极寒系列羽绒服发布活动”，展示了第五代极地极寒系列羽绒服技术，据介绍，该技术为中国第41次南极科学考察队提供强有力的保障。参与活动的当地人士对记者表示，这次现场的体验前所未有，通过现场的交流认识到中国极地科考对保护生态环境、应对气候变化具有重要意义，也更加直观了解到中国品牌在极寒环境中的技术实力。

英国模特身穿与中国南极科学考察队队员同款的极寒羽绒服在伦敦波司登旗舰店举办的极寒系列活动中亮相。主办方供图

2024年是我国首次组织开展南极科学考察40周年；首次北极科学考察25周年，北极黄河站建立20周年；南极昆仑站建立15周年、泰山站建立10周年；我国首艘极地科学考察破冰船“雪龙”号投入使用30周年，我国自主研制生产建造的“雪龙2”号极地科学考察破冰船建成正式投入使用5周年。主办方称希望借此机会向西方观众介绍中国极地科考，并将中国品牌推向更大市场。

当地人体验“极地雪屋”。人民网记者 邢雪摄

现场3D打印南极大陆及40字样，致敬中国极地科考40周年。人民网记者 邢雪摄

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