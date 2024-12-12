新华社卢萨卡12月11日电（记者彭立军）坦赞铁路纪念园正式对外开放仪式10日在赞比亚卢萨卡省琼圭地区举行。中赞两国有关部门、中国援赞比亚医疗队和华侨华人代表等出席活动。

这是12月10日在赞比亚卢萨卡省拍摄的坦赞铁路纪念园内雕塑。新华社记者 彭立军 摄

赞比亚旅游部常务秘书穆汉加在仪式上致辞说，坦赞铁路纪念园象征着赞中深厚友谊与合作，体现了勤奋、坚韧和团结等宝贵精神，希望纪念园开放能让更多赞比亚民众了解坦赞铁路建设历史，传承赞中友谊。

中国驻赞比亚大使馆公使衔参赞王晟致辞说，坦赞铁路纪念园对外开放恰逢其时，旨在传递坦赞铁路精神，赓续中赞两国传统友谊。希望双方共同努力，落实好两国元首共识，早日激活坦赞铁路，告慰烈士英灵。

12月10日，在赞比亚卢萨卡省，一名男子在坦赞铁路纪念园内走过。新华社记者 彭立军 摄

中国退役军人事务部褒扬纪念司司长李桂广表示，中方愿同赞方进一步加强沟通和务实合作，共同管理好坦赞铁路纪念园，不断夯实中赞全面战略合作伙伴关系，高质量共建“一带一路”、构建更加紧密的中赞命运共同体。

出席活动的嘉宾向纪念园内中国烈士纪念碑献花，悼念中国援赞烈士。

坦赞铁路纪念园位于赞比亚卢萨卡省琼圭地区，由中国土木工程集团有限公司建造，于2019年5月开工建设，2022年8月竣工。纪念园内设有烈士墓区，安葬着援赞建设中牺牲的36名中方人员。

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，赞比亚旅游部常务秘书穆汉加向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，中国援赞比亚医疗队代表向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，中国援赞比亚医疗队代表向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，出席开放仪式的嘉宾向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

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