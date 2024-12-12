人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

坦赞铁路纪念园在赞比亚正式对外开放

2024年12月12日08:47 | 来源：新华网
小字号

新华社卢萨卡12月11日电（记者彭立军）坦赞铁路纪念园正式对外开放仪式10日在赞比亚卢萨卡省琼圭地区举行。中赞两国有关部门、中国援赞比亚医疗队和华侨华人代表等出席活动。

这是12月10日在赞比亚卢萨卡省拍摄的坦赞铁路纪念园内雕塑。新华社记者 彭立军 摄

这是12月10日在赞比亚卢萨卡省拍摄的坦赞铁路纪念园内雕塑。新华社记者 彭立军 摄

赞比亚旅游部常务秘书穆汉加在仪式上致辞说，坦赞铁路纪念园象征着赞中深厚友谊与合作，体现了勤奋、坚韧和团结等宝贵精神，希望纪念园开放能让更多赞比亚民众了解坦赞铁路建设历史，传承赞中友谊。

中国驻赞比亚大使馆公使衔参赞王晟致辞说，坦赞铁路纪念园对外开放恰逢其时，旨在传递坦赞铁路精神，赓续中赞两国传统友谊。希望双方共同努力，落实好两国元首共识，早日激活坦赞铁路，告慰烈士英灵。

12月10日，在赞比亚卢萨卡省，一名男子在坦赞铁路纪念园内走过。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省，一名男子在坦赞铁路纪念园内走过。新华社记者 彭立军 摄

中国退役军人事务部褒扬纪念司司长李桂广表示，中方愿同赞方进一步加强沟通和务实合作，共同管理好坦赞铁路纪念园，不断夯实中赞全面战略合作伙伴关系，高质量共建“一带一路”、构建更加紧密的中赞命运共同体。

出席活动的嘉宾向纪念园内中国烈士纪念碑献花，悼念中国援赞烈士。

坦赞铁路纪念园位于赞比亚卢萨卡省琼圭地区，由中国土木工程集团有限公司建造，于2019年5月开工建设，2022年8月竣工。纪念园内设有烈士墓区，安葬着援赞建设中牺牲的36名中方人员。

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，赞比亚旅游部常务秘书穆汉加向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，赞比亚旅游部常务秘书穆汉加向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，中国援赞比亚医疗队代表向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，中国援赞比亚医疗队代表向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，中国援赞比亚医疗队代表向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，中国援赞比亚医疗队代表向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，出席开放仪式的嘉宾向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

12月10日，在赞比亚卢萨卡省的坦赞铁路纪念园，出席开放仪式的嘉宾向中国烈士纪念碑献花。新华社记者 彭立军 摄

(责编：于洋、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部