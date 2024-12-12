新华社旧金山12月10日电（记者吴晓凌）今年12月13日是南京大屠杀87周年纪念日。美国加利福尼亚州旧金山湾区各界华侨华人日前在圣何塞市的张纯如公园举行“南京祭”活动，悼念遇难同胞，呼吁世人铭记历史，珍视和平。

旧金山抗日战争史实维护会、南京大屠杀索赔联盟、旧金山湾区中国统一促进会、慰安妇正义联盟等团体和华侨华人代表参与活动。

旧金山抗日战争史实维护会会长李玲表示，“南京祭”活动已连续举办28年，越来越多年轻人前来参加。这体现了海外侨胞与祖国血脉相通、致力于捍卫历史真相、维护世界和平的坚定信念和情感传承。

美国中学生郭瑞轩说，讲述南京大屠杀的历史事实具有重要意义，可以让人们从中反思、吸取教训。他从两年前开始参加张纯如公园的清扫活动，希望通过这种形式表达对张纯如的敬意。

张纯如是让西方社会了解南京大屠杀真相的著名作家。1997年，她以英文写作的《南京浩劫：被遗忘的大屠杀》一书出版，在国际社会产生巨大影响，迄今印数已近百万册。她还是《拉贝日记》《魏特琳日记》的重要发现人之一。这两本日记与她所著的作品成为揭露侵华日军在南京实施暴行的铁证。

2015年，圣何塞市议会全票通过决议，设立张纯如公园，以纪念她的历史功绩。2019年11月，张纯如公园落成。

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