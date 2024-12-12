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《在南非中资企业履行社会责任报告（2024）》在约翰内斯堡发布

2024年12月12日08:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡12月11日电 （记者杨讴、戴楷然）11日上午，由南非中国经贸协会牵头编写的《在南非中资企业履行社会责任报告（2024）》（以下简称“《报告》”）在约翰内斯堡发布。南非副总统保罗·马沙蒂莱、中国驻南非大使吴鹏、南非中国经贸协会会长张朝阳等出席发布仪式并致辞。

南非外交部代理副总司长拉莉、南非副总统马沙蒂莱、中国驻南非大使吴鹏、南非中国经贸协会会长张朝阳（从左至右）共同出席《报告》发布仪式。人民网记者 戴楷然摄

南非外交部代理副总司长拉莉、南非副总统马沙蒂莱、中国驻南非大使吴鹏、南非中国经贸协会会长张朝阳（从左至右）共同出席《报告》发布仪式。人民网记者 戴楷然摄

南非副总统马沙蒂莱现场致辞。人民网记者 戴楷然摄

南非副总统马沙蒂莱现场致辞。人民网记者 戴楷然摄

马沙蒂莱在致辞中感谢中资企业对南非经济社会发展作出的贡献。他表示，南非与中国经贸联系密切、经济互补性强，中资企业在南非投资兴业，对于促进当地经济增长、创造就业岗位、促进绿色发展等方面发挥积极作用。欢迎越来越多中资企业来南非投资，促进两国经贸往来。

中国驻南非大使吴鹏现场致辞。人民网记者 戴楷然摄

中国驻南非大使吴鹏现场致辞。人民网记者 戴楷然摄

吴鹏表示，南非是第一个同中国签署共建“一带一路”合作文件的非洲国家，也是中国在非洲重要的投资目的地。目前，超过200家中资企业在南非经营，在矿产、能源、基础设施、金融等领域投资超100亿美元。希望中南双方进一步挖掘市场潜力，促进两国务实合作结出更多硕果。

南非中国经贸协会会长张朝阳现场致辞。人民网记者 戴楷然摄

南非中国经贸协会会长张朝阳现场致辞。人民网记者 戴楷然摄

张朝阳表示，作为在南中资企业代表组织，南非中国经贸协会一直致力于推动两国经贸互利合作，加强与南非政府部门和社会各界的沟通。在南中资企业将继续积极履行社会责任，不断提升形象和影响力，推动中南经贸合作不断迈上新的台阶。

此次发布的《报告》是继2018年第一版后的第二版，发布仪式吸引来自南非和中国的企业界、学界和媒体嘉宾约150人参加。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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