欧盟委员会2024年秋季经济展望报告——

本报记者 张慧中

根据欧盟委员会最新发布的2024年秋季经济展望报告，今年欧盟和欧元区经济预计分别增长0.9%和0.8%，明年有望分别回升至1.5%和1.3%。整体而言较今年5月份报告有所下调。最新报告认为，在经历长时间停滞之后，欧盟经济正恢复温和增长，同时通胀有所放缓。报告同时警告，地缘政治因素和结构性挑战令地区经济前景不确定性和下行风险有所增加。

近几个月以来，欧洲部分国家通过减税、提供贷款、补贴和其他财政手段加大企业扶持力度。受此政策提振，地区信贷条件逐步改善，一些企业利润回升。2024年秋季经济展望报告预计，2025年欧盟地区的投资将继续扩大。在欧盟恢复和复原力基金的支持下，欧盟计划继续增加基础设施领域投资，推动工业生产向绿色低碳转型，促进经济数字化转型。在家庭消费层面，今年上半年，在就业率上升和实际工资回升的支撑下，欧盟地区家庭可支配收入保持恢复势头。同时，在外部市场需求逐步回升的背景下，欧盟国家的出口贸易也有望实现增长。

2024年秋季经济展望报告预测：2024年欧盟通胀率将从2023年的6.4%降至2.6%，2025年降至2.4%；2024年欧元区通胀率将从2023年的5.4%降至2.4%，2025年降至2.1%。报告表示，尽管面临一定挑战，但欧盟整体通胀放缓进程稳固，2025年欧元区通胀率将回落至目标水平。也有分析指出，欧元区通胀率尽管与两年前的峰值相比有所回落，但上行压力依然存在。欧盟统计局数据显示，欧元区11月通胀率按年率计算为2.3%，高于10月的2.0%。有经济学家表示，食品和天然气等大宗商品价格不断上涨，对欧元区整体通胀产生影响。欧元对美元的大幅贬值也在一定程度上加剧了通胀压力。

2024年秋季经济展望报告同时指出，欧盟经济增长仍面临诸多挑战，包括消费者信心指数持续走低，生活成本居高不下，频繁遭受极端天气事件冲击，等等。报告警告，欧盟经济前景的不确定性和下行风险有所增加：俄乌冲突和中东局势加剧地缘政治和能源安全风险；部分贸易伙伴采取更多保护主义措施，将扰乱全球贸易；欧洲内部政策不确定性和结构性挑战可能导致竞争力进一步丧失；自然灾害的频率和范围不断增加，也对经济造成严重影响。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼表示，受益于投资回升、消费增长、失业率下降及通胀缓解等有利因素，欧盟经济正在缓慢复苏，但是结构性挑战和地缘政治不确定性也给欧盟经济增长前景带来压力。未来，欧盟成员国还将在降低债务水平和支持增长的道路上艰难前行。“欧盟国家要持续推进财政投资和结构性改革，不断增强竞争力，这对于提升潜在增长和应对不断上升的地缘政治风险至关重要。”真蒂洛尼说。

（本报柏林12月11日电）

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 14 版）

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