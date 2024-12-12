据新华社利雅得电 （记者陈琛、葛晨）《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）中国馆日前举办主题为“绿色技术、绿色未来”的边会，分享中国荒漠化防治国际合作的成功经验。

此次边会由中国科学院新疆生态与地理研究所（新疆生地所）、新疆维吾尔自治区林业和草原局共同主办。边会发布了新疆生地所与泛非“绿色长城”组织合作在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特建设的“中非绿色技术公园”成果视频，新疆生地所与泛非“绿色长城”组织秘书处续签了谅解备忘录。会上还介绍了中国与非洲、中亚等地区的其他荒漠化防治成果。

乌兹别克斯坦生态、环境保护和气候变化部专家索别尔忠·乌马罗夫在发言中表示，乌中两国在共建“一带一路”框架下的环保合作成效显著，中国先进的自然资源可持续管理方案已成功应用于乌兹别克斯坦。

非洲“绿色长城”毛里塔尼亚国家署总干事西德纳·艾哈迈德·埃利在致辞中表示，中国的创新方案对毛里塔尼亚抗击荒漠化和非洲“绿色长城”建设提供了重要支持。

边会的圆桌会议环节，来自科研机构、企业界的6名行业代表畅谈了在荒漠化防治中的成功经验。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 14 版）

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