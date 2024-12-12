本报记者 龚 鸣

“中国在诺华全球市场中具有举足轻重的地位。我们希望将更多新技术、新产品引入中国市场。”诺华公司中国区总裁兼董事总经理李尧日前在接受本报记者采访时表示，诺华致力于满足中国医疗市场需求，提升优质医疗资源可及性，助推中国医药行业发展。“随着中国支持创新的力度加强，我们在华发展的信心不断增强。”

诺华是全球最大的医药公司之一，也是世界500强企业。1987年以来，诺华有超过100款创新药物及新适应症在中国获批。2017年以来，诺华已有近40款产品被纳入中国国家医保目录。“诺华是最早一批进入中国市场的跨国医药企业，也是中国对外开放的见证者、参与者和受益者。”李尧表示，中国坚持以开放促改革，构建更高水平开放型经济新体制，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。“这将鼓励跨国企业加大在华投资，并制定长期发展战略。”

“中国持续推进高水平开放和高质量发展。”李尧表示，进博会就是一个生动例证，为包括诺华在内的众多跨国企业提供了展示创新成果和解决方案的重要平台。李尧介绍，第七届进博会上，诺华搭建了600平方米的展台，集中展示近20款创新药物，包括多款“全球唯一”或“全球首个”创新产品与疗法。诺华还与首都医科大学附属北京安贞医院、中国罕见病联盟、飞利浦等合作伙伴签订了相关协议。

诺华是进博会的“全勤生”。李尧表示，自2018年参加首届进博会以来，诺华已有近40款创新药及适应症在中国市场获批。多款创新药在进博会平台亮相，一些投资项目也得以落地，凸显了进博会推动“展品变商品”“展商变投资商”的效应。李尧举例说，诺华放射配体疗法于2021年首次亮相进博会之后又连续参展。今年7月，诺华投资6亿元人民币在浙江省海盐县开工建设放射性药品生产基地，预计于2026年底建成投产，这是中国核药领域首个外资项目。“这一投资彰显了诺华持续深耕中国市场的信心，我们致力于为中国患者带来更多创新疗法。”

李尧说，通过进博会牵线搭桥，诺华与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区签署战略合作备忘录，目前已有6款诺华海外创新特药登陆该先行区。诺华还在博鳌设立了诺华海南办事处暨真实世界研究中心，推动真实世界研究和临床药物研发方面的合作交流。

2024年上半年，诺华在中国的净销售额同比增长29%。“诺华对中国医药市场的广阔前景充满信心，将继续加大在华投资。”李尧表示，得益于中国科技创新发展，诺华不断加强与中国本地医疗和创新生态系统合作，促进临床研究和实践，探索药物研发合作新模式，为中国医药卫生事业发展贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)