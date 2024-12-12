各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上，应该相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方当作伙伴而非对手

“推动世界经济增长，离不开有效、有为的全球经济治理。”12月10日，习近平主席在北京会见来华出席“1+10”对话会的主要国际经济组织负责人时指出，中方愿同主要国际经济组织践行多边主义，促进国际合作，支持全球南方国家发展，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，建设一个共同发展的公正世界。

当前世界经济形势面临诸多困难挑战，单边主义、保护主义甚嚣尘上。如何推动世界经济走上强劲和可持续增长之路，是国际社会面临的重大课题。在经济全球化深入发展的当下，人类是休戚与共的命运共同体。各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上，应该相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方当作伙伴而非对手。让“同球共济”、团结协作、互利共赢成为时代主旋律，这是各国肩负的共同责任，也是推动世界经济发展的唯一正确选择。

推动世界经济走上强劲和可持续增长之路，需要构建开放型世界经济。世界经济增长乏力，各国经济各有各的难处。越是面临困难挑战，越要加强团结协作，采取负责任行动。各国应该合作建设开放型世界经济体系，坚持创新驱动，把握好数字经济、人工智能、低碳技术等重要机遇，创造经济增长新的动力源，支持知识、技术、人才跨国流动。各国应该把经济上的相互依存视为取长补短、互利共赢的好事，而不应该视为风险。中国坚持扩大高水平开放，携手各方高质量共建“一带一路”、落实全球发展倡议，倡导普惠包容的经济全球化，让发展成果更多更公平惠及各国人民，是推动构建开放型世界经济的实干家、行动派。

推动世界经济走上强劲和可持续增长之路，需要构建更加公正合理的全球经济治理体系。全球南方国家群体性崛起，占世界经济比重已提升到40%以上。国际经济组织应该与时俱进，回应时代呼声和世界人民期待，积极参与和推动全球经济治理体系改革，构建更加公正合理的全球经济治理体系，反映世界经济格局发展变化，增加全球南方国家代表性和话语权。有效、有为的全球经济治理，必须坚持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，确保各国权利平等、机会平等、规则平等。从第一个明确表态支持非盟加入二十国集团，到推动弥合南北“数字鸿沟”，再到推进国际金融架构改革，中国一直为完善全球治理体系、提高全球南方国家代表性和话语权贡献力量。

推动世界经济走上强劲和可持续增长之路，需要主要经济体发挥积极建设性作用。作为世界前两大经济体，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。当前国际形势下，中美双方应该拉长合作清单，做大合作蛋糕，实现合作共赢。中方愿同美国政府保持对话、拓展合作、管控分歧，推动中美关系朝着稳定、健康、可持续的方向发展。美方应该同中方相向而行，顺应历史潮流，顺应中美两国人民和国际社会期待，共同为推动世界经济发展、增进人民福祉担当尽责。关税战、贸易战、科技战违背历史潮流和经济规律，不会有赢家。搞“脱钩断链”“小院高墙”更是损人不利己。中国将始终坚持集中精力办好自己的事情，坚决维护好自己的主权、安全、发展利益。

世界多极化是历史发展的大势，也是历史进步的方向。经济全球化是浩浩荡荡的历史潮流，其发展大势从未改变。各方应把握规律、顺应大势，加强团结协作，共同推动完善全球经济治理，建设开放型世界经济体系，推动世界经济走上强劲和可持续增长之路，开辟共同发展繁荣的美好未来。

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)