本报记者 任 彦

“真没想到，信发出后不久，我就收到了习近平主席的复信。”比利时天堂动物园董事长、创始人董博日前在接受本报记者采访时表示，“我当时除了惊喜，更多的是感动，感动于一个大国领导人的人民情怀。”

2023年6月，董博致信习近平主席，回顾习近平主席和夫人彭丽媛2014年3月访比期间出席天堂动物园大熊猫园开园仪式的情景，表示中国园体现人与自然和谐共生理念，中国梦和中国的发展繁荣永远是可共享的机遇。

坐落于比利时埃诺省布吕热莱特市的天堂动物园，拥有来自世界各地的7000多种珍稀动物，其中人气最高的“超级明星”是来自中国的大熊猫。中国园位于天堂动物园一侧，占地4.5万平方米，是目前欧洲最大的中国园林。2014年2月23日，大熊猫“星徽”和“好好”来到比利时，住进了天堂动物园的大熊猫园，开始为期15年的旅居生活。2014年3月，在对比利时进行国事访问期间，习近平主席和比利时国王菲利普共同出席天堂动物园大熊猫园开园仪式，并游览了中国园。

回忆起习近平主席和夫人彭丽媛到访天堂动物园并为大熊猫园揭幕的情景，董博至今记忆犹新：“我清晰记得习近平主席和夫人彭丽媛到访天堂动物园的每一个瞬间，那些记忆温暖而愉快。”

“大熊猫是中国的国宝，我们必须尽一切努力为它们提供一个温馨舒适的新家。”董博说，为了让大熊猫生活舒适，天堂动物园模拟四川盆地的环境修建了一个约5300平方米的大熊猫园，有山有水，翠竹环绕。

“看到两只大熊猫憨态可掬、怡然自得，习近平主席说，看来它们已经适应新家了。”董博告诉记者，“当时习近平主席还表示，大熊猫是友谊的使者。星徽和好好来到比利时，体现了中国人民对比利时人民的深情厚谊。”

离开大熊猫园，两国元首夫妇共同为一棵象征友谊的玉兰树培上新土。经过10年成长，当年那棵紫玉兰已从一株幼苗长到3米多高，花开得一年比一年多，在董博看来，这象征着比中友谊蒸蒸日上。

玉兰树种植于天堂动物园中国园的中心。中国园雕梁画栋，小桥流水，曲径通幽，绿意盎然，宛如一幅中国水墨画。从大熊猫园通往中国园的石板路上，矗立着一座高大的朱红色仿古牌楼，上面镌刻“中国梦”三个大字。

“我全程陪同习近平主席和夫人彭丽媛游览中国园。游览中，习近平主席给大家讲解了许多中国园林山石的知识，他对中国古典园林的了解令我惊叹，也让我获益匪浅。”董博说，“当习近平主席看到牌楼上的‘中国梦’几个字时，露出了笑容。我们在牌楼前合影留念。我知道，习近平主席所说的中国梦是要实现中华民族伟大复兴，而我的中国梦则是向更多欧洲民众介绍中国历史文化。”

2016年6月1日，“好好”在比利时产下雄性幼仔“天宝”。2019年8月8日，“好好”又产下双胞胎“宝弟”和“宝妹”。不断壮大的大熊猫家庭，不仅见证了中比两国人民的友谊，也为双方在生物多样性保护方面的合作谱写了佳话。“大熊猫打开了一扇门，这是一扇帮助人们了解中国文化、中国智慧的门。”董博说。

董博给习近平主席写信时，正值“天宝”7岁生日。董博说，写信是为了与习近平主席分享幸福与快乐，共享自然之美、和谐之美，以及不同文化相融之美，表达一名比利时普通民众对中国的热爱，传递尊重和友好的信息。他随信附上一张紫玉兰亭亭玉立的照片。

习近平主席在复信中指出，读到你热情洋溢的来信，我回想起2014年和夫人访问比利时期间，同菲利普国王夫妇一道出席天堂动物园大熊猫园开园仪式的情景。我高兴地得知，当年在天堂动物园栽种的紫玉兰已花开满树，作为中国“友谊使者”的两只大熊猫也在茁壮成长。

这封复信饱含温暖的回忆与真挚的寄望，传递出深厚情谊。“非常感谢习近平主席对我的支持和鼓励！”董博对记者表示，“我将用心珍藏这封珍贵的回信，遵照习近平主席的嘱托，为比中、欧中关系发展作出新的贡献。”

2024年12月10日，在比利时天堂动物园出生并在这里度过童年时光的三只旅比大熊猫——“天宝”及“宝弟”“宝妹”启程踏上回国旅程。当天，近千名当地民众冒着寒风早早聚集在动物园，与三只憨态可掬的大熊猫依依惜别。董博表示，这些可爱的生灵带着比利时人民的祝福回到中国，继续传递友谊的火种。

董博向记者透露，他正在筹划将中国园扩建成“中国村”，以便直观展示中国美丽乡村的生态之美。“习近平主席的复信坚定了我不断完善这片园林的信心，我将继续在这里向公众展现‘天人合一’‘和合共生’的中华文化理念。让更多欧洲民众领略中国文化之美，从而拉近与中国的距离。”董博说。

20多年来，董博先后20余次到访中国，中国生态文明建设成就给他留下深刻印象。“中国的天更蓝了，水更清了，山更美了，‘绿水青山就是金山银山’理念在中国很多地方已经变为现实。”他表示，“当前，中国正在积极推进人与自然和谐共生的中国式现代化，实施生物多样性保护重大工程，一大批珍稀濒危物种得到有效保护，大熊猫已从‘濒危’降为‘易危’等级。实践证明，中国积极推进人与自然和谐共生的中国式现代化，是一条成功的发展之路。”

《 人民日报 》（ 2024年12月12日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)