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外交部：敦促加方反躬自省，停止干涉中国内政

2024年12月11日18:53 | 来源：新华网
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新华社北京12月11日电（记者马卓言）针对加拿大方面以违反人权为由宣布对中方人员进行制裁，外交部发言人毛宁11日表示，中方对此坚决反对，予以强烈谴责，强烈敦促加方反躬自省，停止干涉中国内政。

当日例行记者会上，有记者问：当地时间12月10日，加拿大外长乔利发表声明，以违反人权为由宣布对中国有关人员进行制裁。中方对此有何评论？

毛宁说，加拿大政府罔顾事实，打着所谓人权幌子对中方进行污蔑抹黑，并对中方人员实施非法制裁措施，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

“中国政府坚持以人民为中心的发展思想，高度重视尊重和保障人权，推动中国人权事业取得巨大成就，为世界人权事业发展作出巨大贡献。”毛宁说，“这是任何不带偏见的人无法否认的事实。”

毛宁说，加方自身人权劣迹斑斑，问题成堆，至今原住民仍面临系统性种族歧视和不公正待遇，非但不思悔改，反而肆意抹黑污蔑其他国家，散布所谓中国人权问题的谎言，这是典型的贼喊捉贼，倒打一耙，令世人耻笑。在事实面前，加方的双重标准和虚伪面目暴露无遗。加拿大没有任何资格充当“教师爷”对别国人权状况指手画脚，没有任何权力以“人权裁判官”自居，滥施非法制裁。

毛宁表示，中方强烈敦促加方反躬自省，停止干涉中国内政，停止打着人权幌子损害中方利益和形象，停止拙劣的政治表演，立即撤销对中方有关人员的非法制裁。中方将采取一切必要措施，坚决维护国家主权、安全、发展利益。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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