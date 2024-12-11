人民网伦敦12月11日电（记者邢雪）12月10日，2024年中英清洁能源合作论坛在英国曼彻斯特成功举行。中国驻曼彻斯特总领事唐锐、曼彻斯特市议长贝芙·克瑞格、武汉市人大常委会副主任朱库成以及中英两国知名企业、行业协会、专家学者等约120人参加。中国驻英国大使郑泽光向论坛发来贺信，英驻武汉总领事麦明多发表视频致辞。

郑泽光在贺信中表示，当前气候变化挑战日益严峻，推动绿色低碳转型是人类社会实现可持续发展的正确选择，发展清洁能源是实现上述目标的重要途径。中英都支持清洁能源发展，在这一领域各具优势，互利合作潜力巨大。不久前，习近平主席和斯塔默首相在巴西举行会晤时均指出，中英两国应把清洁能源作为重点合作领域。中英双方应共同落实好上述重要共识，支持两国地方政府和企业界加强对话合作，为促进两国和世界各国绿色低碳转型作出贡献。

唐锐在致辞中表示，本次论坛由“中英氢能合作论坛”升格为“中英清洁能源合作论坛”，从聚焦氢能扩展至覆盖清洁能源全谱系，旨在为两国企业搭建更广阔的对接平台。气候变化是全人类的共同挑战，中国在引领全球环境治理中充分展现了大国担当，英国特别是大曼彻斯特地区同样致力于推进绿色发展。期待双方加强沟通对接，把合作潜力转化为实实在在的成果，助力各自实现绿色转型发展。

克瑞格表示，英中两国都是全球清洁能源领域领跑者，此次论坛为两国绿色发展合作开启全新篇章。期待曼彻斯特同武汉市以本次论坛和2026年结好40周年为契机，加强清洁能源领域交流合作，造福双方民众。朱库成表示，近年来两市积极推进氢能全产业链合作，取得显著成效。希望双方继续深化交流、推动合作、共谋发展。

本次论坛设置“中英清洁能源政策交流与合作路径”“清洁能源前沿方向项目技术发展与创新实践”“绿色金融与清洁能源投资前景”以及“清洁能源企业合作机会与项目分享”4个分议题，阳光电源、通威集团、美的公司、南瑞继保、万里汇、Net-Zero Northwest、Adelan等中英企业和武汉理工大学、曼彻斯特大学、曼彻斯特城市大学等两国高校代表深入参与研讨，剖析产业发展现状、讨论前沿科技动向、探索商业合作新机遇。与会嘉宾纷纷表示，论坛同两国元首共识相契合，议题设置合理、交流务实管用，为各方深化绿色合作搭建了优质对接平台。双方企业现场达成多项合作意向。

论坛期间，武汉市同曼彻斯特市签署了《2025年合作行动计划》。论坛开始前，双方政要共同参观了通威、美的等中英企业展台。

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