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联合国发言人：反对侵犯叙利亚领土完整的行为

2024年12月11日14:24 | 来源：新华网
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新华社联合国12月10日电（记者 施春）联合国秘书长发言人迪雅里克10日表示，联合国仍将戈兰高地视为被占领土，反对任何侵犯叙利亚领土完整的行为。

就有关以色列国防军近日袭击数百个叙利亚军事目标的报道，迪雅里克当天在例行记者会上说，“我们明确反对任何侵犯叙利亚领土完整的行为……我们反对此类袭击。”他强调，联合国仍将戈兰高地视为被占领土，以色列国防军占领缓冲区违反了脱离接触协议。

迪雅里克强调，近期局势变化是叙利亚面临的转折点，周边邻国不应趁机侵占叙利亚领土。他说，该地区及其他地区的所有人应在此时支持叙利亚人民，使他们能够选择自己的道路，实现叙利亚人主导、叙利亚人所有、包容各方的过渡。

以色列国防部长卡茨10日说，以色列正在现有的以叙军事缓冲区叙利亚一侧设立非军事化“防御区”，以防止“敌对势力”向以色列靠近。以军目前正完成在军事缓冲区和战略地区的部署，以“保护戈兰高地和以色列公民”。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地部分地区，并于1981年将这一被占领土正式兼并。国际社会不承认以色列对这一地区的主权。根据1974年以色列同叙利亚签订的脱离接触协议，以叙双方在戈兰高地东侧设立军事缓冲区，联合国脱离接触观察员部队在缓冲区内行动，持续监督以叙停火。

(责编：于洋、张悦)

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