新华社渥太华12月10日电（记者 林威）中国驻加拿大大使馆发言人10日表示，加拿大外交部打着所谓人权的幌子对中国进行栽赃抹黑，宣布对中方有关人员实施非法制裁，有关行径严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，性质十分恶劣，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。

发言人说，中国始终高度重视尊重和保障人权，走出一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，人权事业取得的历史性成就有目共睹。当前，新疆和西藏经济蓬勃发展，社会和谐稳定，文化传统得到保护和弘扬，各族人民包括宗教信仰自由、使用和发展本民族语言文字的自由在内的各项权利和自由得到充分保障。去年以来，几千名外国政府官员、外交使节、宗教界人士、媒体学者等到访新疆和西藏，他们都高度评价当地经济社会发展成就，赞赏中国政府为保护当地多民族文化和保障宗教信仰自由作出的巨大努力。近年来，近百国连续在联合国人权理事会以共同发言、单独发言等多种方式就涉疆、涉藏等问题支持中方正义立场，充分说明了国际社会人心向背。在上述事实和公道面前，所谓“强迫劳动”“任意拘留”等对中国栽赃抹黑的言论都不攻自破。此外，“法轮功”是反人类、反社会、反科学的邪教组织，早已被中国政府依法取缔。

发言人说，加方根本没有资格在人权问题上充当“教师爷”，对他国人权状况指手画脚。加方自身人权问题成堆，至今原住民仍面临系统性种族歧视和不公正待遇，流离失所者权利缺乏保障，毒品泛滥、黑人公务员遭受种族歧视等问题长期得不到解决。中方敦促加方反躬自省，切实改善自身人权状况，立即停止借人权问题干涉中国内政，立即撤销对中方人员的非法单边制裁。中方将采取坚决措施维护国家主权、安全、发展权益。

(责编：于洋、张悦)