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泛美卫生组织：今年美洲地区登革热病例数超1260万例

2024年12月11日14:19 | 来源：新华网
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新华社华盛顿12月10日电 泛美卫生组织10日通报，美洲地区今年报告的登革热病例数达到创纪录的1260多万例，其中重症病例2.1万例，死亡病例超7700例。

根据泛美卫生组织当日发布的一份声明，今年美洲地区暴发了自该地区1980年有记录以来最严重的登革热疫情。本次疫情对巴西、阿根廷、哥伦比亚和墨西哥的影响尤为严重，这4个国家占该地区病例总数的90%，占死亡病例总数的88%。

泛美卫生组织主任雅尔巴斯·巴尔博萨当日在新闻发布会上说，儿童感染登革热并发展为重症的风险更高。在危地马拉，儿童占登革热相关死亡人数的70%；在哥斯达黎加、墨西哥和巴拉圭，15岁以下儿童占重症患者的三分之一以上。

巴尔博萨表示，美洲地区今年登革热疫情严重，与有利于蚊子繁殖的气候事件以及房屋周围积水和废弃物管理不善等有关。他敦促各国采取更有力的防御措施。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带和亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。

(责编：于洋、张悦)

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