人民网北京12月10日电 （记者龚鸣）12月2日，国际知名药企法国赛诺菲集团与北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会正式签署合作备忘录，将投资约10亿欧元在北京亦庄新建胰岛素生产基地。这将是赛诺菲在华第四个生产供应基地，创造了该公司在华最大单笔投资纪录。赛诺菲首席执行官韩保罗在接受人民网记者采访时表示：“这是我们在全球范围内进行的最大投资之一。中国政府创造了一个可以进行投资和长期规划的环境。我们将不断深化在华的产业链布局，升级创新医疗解决方案，持续提升医疗服务的深度与广度。”

赛诺菲是改革开放后首批进入中国的跨国企业之一，近年来持续加大投资中国市场，打造世界级生产供应网络。去年，赛诺菲扩大了在北京已有的生产基地，并且已经在深圳和杭州拥有生产基地。新签约的北京胰岛素生产基地，将与这些生产基地共同形成赛诺菲在华的高质量产能保障。

“今年是赛诺菲进入中国市场第42年，也是法中建交60周年。”韩保罗告诉记者，今年5月，他有幸在巴黎参加了中法企业家委员会第六次会议闭幕式，现场聆听了中国国家主席习近平致辞，见证了法中两国之间的紧密合作关系。韩保罗说：“正是得益于法中紧密的合作关系以及企业积极投资中国的意愿，赛诺菲在过去40余年间已成为中国顶尖的跨国制药企业之一，这是一段精彩的医药创新与合作旅程。我们已经在中国推出了60多种药品和疫苗，惠及广大中国患者。”

韩保罗表示，中国是全球最大的医药市场之一，并且增长迅速。“健康中国2030”规划纲要意味着中国不仅有不断升级的健康需求，而且对医药健康领域发展有着长期规划。这让赛诺菲这样的企业能够明确下一步行动。“要新建一个生产基地，需要三到五年的时间，也就需要有一个能够做长期规划的环境。中国最令人惊叹之处之一在于你可以拥有长远的眼光，可以确信地与合作伙伴一起工作，并且相信你们的目标可以实现。”韩保罗说。

从本土研发到本土生产，赛诺菲在中国进行了大量投资，并积极与包括医疗机构、研究机构和患者组织在内的整个行业价值链上的各种合作伙伴展开合作。韩保罗介绍，赛诺菲与中国医药供应链的各个环节都有合作，在中国还拥有众多合作伙伴，包括近300家医院、超过1000个临床研究点。此次新设立的胰岛素生产基地将主要生产胰岛素生物制剂活性物质，为赛诺菲北京工厂现有胰岛素制剂产品供给生物原料。“这意味着我们正在中国构建端到端的价值链，这非常了不起。”韩保罗说，项目标志着集团在华发展的又一重要里程碑，彰显了深耕中国长期发展的承诺和信心。

韩保罗还表示，赛诺菲积极与创新型企业和科技公司展开合作，加快融入本地生态系统。“中国的创新速度非常快，赛诺菲将中国视为全球重要创新者之一。”韩保罗说，中国拥有大量的博士研究生、优秀的医院、一流的科研以及充足的资金，生物科技生态系统正在迅速发展。“我们持续创新，并热衷于引进创新。能与中国的优秀团队一起完成如此多的工作，我们感到非常荣幸。”韩保罗了解到，中国高水平国际期刊论文数量保持领先，这充分说明中国的创新强度。“我们需要参与其中，成为这一进程的一部分。”

韩保罗对记者说，这是他今年第三次来到中国，每次来都感觉中国在加速发展，到处充满活力、创新和自豪感。他认为，中国拥有开放的领导力和长远的眼光。“中国做得非常好的一个方面是，一旦决定采取某项措施，就能够迅速执行。”韩保罗说，他个人在与中国官员打交道的过程中感受到，中国政府具有极高的效率、务实的态度，能够迅速推进相关事项，令人印象深刻。

谈到中国加快培育新质生产力，韩保罗说： “一个国家是否足够有创新性，是否拥有其他国家没有、但在全球贸易中至关重要的技术或产品？我们在中国找到了答案，比如中国在电动车技术以及电商领域的发展远远领先于世界大多数地方。”他说，中国政府强调自主创新，确保其创新能力与世界其他国家持平甚至超越其他国家。

“我们正在与中国的初创生物科技公司合作，并尝试在中国进行科研投资、加快创新步伐。”韩保罗说，中国政府制定长期规划并始终能够兑现承诺，赛诺菲希望融入中国科技创新发展进程，助力实现健康中国战略目标。

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