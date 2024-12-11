人民网伦敦12月10 日电 （徐量）中国驻英国大使郑泽光近日应邀出席“2024中英投资者论坛”并发表主旨演讲。英国政府官员、英国议会上院议员、伦敦金融城官员以及中英两国工商金融界人士等两百多人出席。

中国驻英国大使郑泽光发表主旨演讲。主办方供图

郑泽光在会上强调，当前世界变乱交织加剧，单边主义、保护主义上升，全球经济增长和产供链安全稳定面临严重威胁。这是考验各国政府和企业家定力与远见之时。各国应携手努力，坚持对话合作、反对对立对抗，坚持开放包容、反对封闭排斥，以实际行动维护世界和平与稳定，促进国际团结与合作。

郑泽光指出，今年以来，面对国内国际环境新变化，中国沉着应变、综合施策，经济运行总体稳定、稳中有进，经济实力、科技实力、综合国力持续增强。中国拥有坚强有力的政治领导和保持连续性稳定性的大政方针，拥有庞大的市场规模和巨大的发展潜力，拥有完整的产业体系配套和充裕的高质量人才。中国将进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放。以更大力度发展新质生产力，培育新技术新业态新产业，坚定推进创新驱动、绿色发展，加快构建新发展格局。进一步扩大内需，稳定楼市股市，增强社会预期。中国也有信心克服风险挑战、化解外部冲击，稳步实现自己制定的发展目标。中国经济长期向好的基本趋势不会改变。

郑泽光表示，中国和欧洲国家关系极其重要，关乎世界和平、稳定、繁荣。中方一直把欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的重要伙伴。中国和欧盟已互为第二大贸易伙伴，如果加上英国，中欧贸易额则约9200亿美元。欧洲各国应认识到，中欧经贸合作潜力巨大、互利共赢。中国式现代化只会给欧洲国家带来发展新机遇。双方应坚持伙伴关系定位，秉持开放合作、互利共赢原则，抵制单边主义、保护主义，推动中欧经贸关系持续健康发展。

郑泽光还指出，当前中英双方应共同落实好两国领导人达成的重要共识，聚焦合作，排除干扰，推动两国关系进入健康稳定发展新阶段。双方应积极准备，推动新一轮经济财金对话以及其他领域对话取得丰硕成果。要努力拓展贸易投资、金融服务、清洁能源、医疗健康、科技创新、教育文化、旅游等领域务实合作，加强在应对气候变化、公共卫生及其他重大国际与地区问题上的沟通协作，给两国人民带来更多实实在在的利益，为世界和平稳定繁荣多作贡献。希望中英工商界把握大势，保持定力，积极进取，推动中英经贸合作取得新的发展。

在论坛上英国财政部经济大臣兼城市大臣图利普·西迪克强调了与中国建立建设性关系以实现英国政府经济增长目标的价值，他表示，希望看到中英市场之间建立能够更深层次的联系，双边的市场能够更有活力，同时也希望看到中国金融生态系统在英国发展，英国的公司也能在中国取得成功。

本届论坛以“促进全球增长与繁荣的合作伙伴关系”为主题，围绕宏观经济形势及中英欧经贸财金、能源转型、科技创新、人工智能等领域合作进行专题研讨，深入探究合作新机遇、新路径。与会人士在发言中表示，中英、中欧关系的经济基础深厚牢固、潜力巨大，扩大共识、深化合作符合彼此最大利益，愿继续发挥作用，为推动中英、中欧关系发展作出新的贡献。

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