一夜过去，叙利亚局势最新动态——

叙利亚过渡政府正式接管权力

据叙利亚媒体10日报道，以穆罕默德·巴希尔为看守总理的叙利亚过渡政府当日正式接管权力，期限暂定至2025年3月1日。

叙利亚国家电视台在社交媒体援引穆罕默德·巴希尔当天发表的一份声明说：“今天我们召开了内阁会议，‘叙利亚救国政府’和前政府成员参加。会议主要议题是配合政治过渡进程，移交文件和机构职能。”

据叙当地媒体9日报道，反对派授权“叙利亚救国政府”的穆罕默德·巴希尔组建叙利亚过渡政府。公开资料显示，“叙利亚救国政府”在叙“解放叙利亚”联盟（又译“沙姆解放组织”）的支持下于2017年成立，穆罕默德·巴希尔自今年年初起担任“叙利亚救国政府”总理。“解放叙利亚”联盟被认为是此次推翻巴沙尔·阿萨德政府的主力之一。

以色列防长：以正在叙利亚设立非军事化“防御区”

这是12月8日在戈兰高地的以叙边境军事缓冲区附近拍摄的以军部队。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

以色列国防部长卡茨10日说，以色列正在现有的以叙军事缓冲区叙利亚一侧设立非军事化的“防御区”，以防止“敌对势力”向以色列靠近。

据以色列媒体报道，卡茨当天在访问以色列北部城市海法的海军基地时说，他与以总理内塔尼亚胡已指示以军设立这一“防御区”，该区域将“没有武器和武装威胁”，也“没有以军的常设存在”。

卡茨没有提供这一区域的地理边界或以色列将采取行动的细节。他说，以军目前正完成在军事缓冲区和战略地区的部署，以“保护戈兰高地和以色列公民”。

以色列军方发言人10日早些时候用阿拉伯语通过社交媒体发文表示，一些媒体流传的以国防军正在推进或逼近叙利亚首都大马士革的报道完全不属实，以军目前仍驻扎在军事缓冲区内。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地部分地区，并于1981年将这一被占领土正式兼并。国际社会不承认以色列对这一地区的主权。根据1974年以色列同叙利亚签订的脱离接触协议，以叙双方在戈兰高地东侧设立军事缓冲区，联合国脱离接触观察员部队在缓冲区内行动，持续监督以叙停火。

以色列总理说希望与叙利亚过渡政府“建立关系”

以色列总理内塔尼亚胡10日晚发表视频讲话说，以色列希望与叙利亚过渡政府“建立关系”，但如果叙利亚对以色列构成威胁，以色列会毫不犹豫发起攻击。

内塔尼亚胡表示，如果叙利亚新政权允许伊朗在叙利亚重建势力，允许向黎巴嫩真主党转让伊朗的武器，或对以色列发动攻击，以色列将予以强力回击并让其付出沉重代价。以色列无意干涉叙利亚内政，但将尽一切必要努力确保以色列的安全。

据叙利亚媒体10日报道，以穆罕默德·巴希尔为看守总理的叙利亚过渡政府当天正式接管权力，期限暂定至2025年3月1日。

总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”网站10日发布消息称，叙反对派武装8日宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”以来，以色列对叙利亚发动了大约320次空袭，摧毁了叙境内多个重要军事设施。

埃尔多安：土耳其不能允许叙利亚再次分裂

土耳其总统埃尔多安10日表示，土耳其不能允许叙利亚再次分裂。

埃尔多安当天在执政党正义与发展党党部会议上表示，土耳其不能允许叙利亚再次分裂，决不同意该国领土再次沦为冲突区。

埃尔多安还说，土耳其致力于支持叙利亚难民的立场，土不能接受任何阻止叙利亚难民返回家园的行为。

2011年叙利亚内战爆发以来，数百万叙利亚民众逃往邻国土耳其、伊拉克、约旦、黎巴嫩等寻求庇护。据土耳其官方统计，在土境内有近350万登记注册的叙利亚难民。

11月11日，在沙特阿拉伯首都利雅得，土耳其总统埃尔多安出席阿拉伯-伊斯兰国家特别峰会。新华社发（沙特通讯社供图）

约旦和美国强调必须实现叙利亚权力和平移交

约旦外交大臣萨法迪10日与美国国务卿布林肯通电话，双方强调必须实现叙利亚权力和平移交。

约旦外交部当天发表声明说，双方强调必须根据联合国安理会第2254号决议，通过包容性的政治进程，实现叙利亚权力和平移交，维护叙利亚的统一、团结、安全、稳定和主权，并满足叙利亚人民的愿望，保证他们的安全，为难民自愿返回创造条件。双方还强调必须加强打击恐怖主义的努力。

萨法迪还表示，约旦谴责以色列占领叙利亚领土的行为，认为这违反了国际法，是危险的升级。

俄副外长：巴沙尔·阿萨德在俄罗斯很安全

据俄新社10日报道，俄罗斯副外长里亚布科夫当天对美国全国广播公司新闻台表示，在俄罗斯获得庇护的巴沙尔·阿萨德现在很安全。

12月9日，在俄罗斯首都莫斯科，叙利亚驻俄罗斯使馆升起代表叙利亚反对派的旗帜。新华社发（亚历山大摄）

在被问到如果国际刑事法院发出逮捕令，俄罗斯是否会交出巴沙尔·阿萨德时，里亚布科夫说，俄罗斯不是《国际刑事法院罗马规约》缔约国。

俄罗斯外交部8日发表声明说，经与叙利亚境内武装冲突各方谈判并指示和平移交权力后，巴沙尔·阿萨德决定辞去叙总统职务并离开叙利亚。俄罗斯塔斯社同日晚报道说，巴沙尔·阿萨德及家人已经抵达俄首都莫斯科，俄罗斯为其提供了庇护。（记者：段敏夫、冀泽、王卓伦、冯国芮、陈君清、熊思浩、何奕萍、赵冰）

(责编：于洋、张悦)