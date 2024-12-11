人民网曼谷12月11日电 （记者简承渊）以“大爱和平，文明互鉴”为主题的2024年中泰妈祖文化交流活动10日在曼谷举行。活动由泰国泉州晋江联合总会、世界泉州青年（泰国）联谊会主办，来自中泰两国学界、宗教界、侨界的嘉宾300多人参加活动。

发源于福建湄洲岛的妈祖文化不仅在中国沿海地区广泛传播，还随着华侨华人的足迹遍布到世界各地，成为中华民族经由海洋连通世界的重要文化纽带。泰国暹罗大学副校长张力认为，妈祖文化根植于中华优秀传统文化，倡导“慈爱、包容、和平”的核心理念，这与泰中两国人民之间经济交流、商业合作中长期倡导的和谐共生、合作共赢的经营理念高度契合。这种深厚的民间文化联系为两国之间各方面的交往提供了坚实的社会基础，进一步巩固了中泰一家亲的关系。

泰国福建社团联谊总会主席兼泰国福建会馆理事长苏承智说，妈祖信仰早己超越地域和民族的界限，成为连接海内外中华儿女的重要纽带。在泰国，华人社群一直秉承妈祖精神，心怀乡情，积极推动中泰文化交流与合作，为两国社会和经济发展贡献力量。

泰国中华总商会主席林楚钦、泰国潮州会馆主席徐惠深在致辞中表示，妈祖深受海外华侨华人的崇敬，妈祖文化在泰国具有深远影响力，增强了海外华侨华人的凝聚力和向心力，加深了泰中两国人民的了解与友谊。

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