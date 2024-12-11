新华社马尼拉12月11日电（记者杨云起 张怡晟）亚洲开发银行11日发布《2024年亚洲发展展望》补充报告说，亚行对亚太地区发展中经济体2024年经济增长预期下调至4.9%，预计2025年经济增速为4.8%。

报告说，东亚和南亚经济增长预期的下调抵消了高加索、中亚和东南亚的增长，使该地区经济增长预期下降了0.1个百分点。2025年，由于内需疲软，预计南亚的增长将放缓。

受到全球大宗商品价格走软的影响，报告预计今年该地区发展中经济体通胀率为2.7%，2025年通胀率为2.6%。

报告指出，亚太地区发展中经济体经济增长仍然保持稳定，但美国新一届政府的政策风险将对该地区产生影响，重大政策不确定性正在迫近。美国贸易、财政和移民政策的变化可能会削弱亚太地区发展中经济体的经济增长势头，并推高通胀。

该报告同时警告，地缘政治紧张局势可能加剧大宗商品价格和全球金融市场的波动。

亚洲开发银行是聚焦亚太地区发展的多边开发银行，成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测。

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