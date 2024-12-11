12月10日，在苏丹首都喀土穆西部恩图曼市，人们查看遭炮击的房屋。新华社发（喀土穆州政府新闻办公室供图）

新华社开罗12月10日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹喀土穆州政府10日说，苏丹快速支援部队当天炮击首都喀土穆西部恩图曼市，造成65名平民死亡。

喀土穆州政府新闻办公室当天发表声明说，恩图曼市北部卡拉里区一处交通站点及附近地区遭炮击，造成65名平民死亡、数百人受伤，其中停靠在交通站点的一辆公交车上22人全部丧生。

12月10日，在苏丹首都喀土穆西部恩图曼市，人们查看遭炮击的公交车残骸。新华社发（喀土穆州政府新闻办公室供图）

声明援引喀土穆州卫生部门负责人的话说，恩图曼市医院已人满为患，医务人员正全力救治伤者。目前，仍有受伤人员被陆续送往医院。

喀土穆州长艾哈迈德·奥斯曼·哈姆扎当天表示，苏丹快速支援部队针对平民发动袭击，目的是恐吓平民，迫使其离开安全区域。他呼吁国际社会立即采取措施保护平民。

苏丹快速支援部队尚未对袭击事件作出回应。

12月10日，在苏丹首都喀土穆西部恩图曼市，人们聚集在炮击事件遇难者遗体周围。新华社发（喀土穆州政府新闻办公室供图）

恩图曼市卡拉里区人口稠密，有苏丹武装部队的军事基地，完全处于苏丹武装部队控制下。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.71万人丧生，超过1200万人流离失所。

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