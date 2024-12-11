新华社耶路撒冷12月10日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列国防部长卡茨10日说，以色列正在现有的以叙军事缓冲区叙利亚一侧设立非军事化的“防御区”，以防止“敌对势力”向以色列靠近。

据以色列媒体报道，卡茨当天在访问以色列北部城市海法的海军基地时说，他与以总理内塔尼亚胡已指示以军设立这一“防御区”，该区域将“没有武器和武装威胁”，也“没有以军的常设存在”。

卡茨没有提供这一区域的地理边界或以色列将采取行动的细节。他说，以军目前正完成在军事缓冲区和战略地区的部署，以“保护戈兰高地和以色列公民”。

以色列军方发言人10日早些时候用阿拉伯语通过社交媒体发文表示，一些媒体流传的以国防军正在推进或逼近叙利亚首都大马士革的报道完全不属实，以军目前仍驻扎在军事缓冲区内。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领戈兰高地部分地区，并于1981年将这一被占领土正式兼并。国际社会不承认以色列对这一地区的主权。根据1974年以色列同叙利亚签订的脱离接触协议，以叙双方在戈兰高地东侧设立军事缓冲区，联合国脱离接触观察员部队在缓冲区内行动，持续监督以叙停火。

(责编：于洋、张悦)