人民网雅加达12月10日电 （记者李培松）12月10日，印尼旅游部副部长马蒂尼·穆罕默德·普哈姆访问了乌达雅纳大学旅游孔子学院教学点——巴厘岛旅游理工学院，与巴厘岛旅游理工学院院长巴古斯、乌达雅纳大学旅游孔子学院中方院长陶暹光等人座谈。

座谈会全体人员合影。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

马蒂尼对巴厘岛中文教育的发展给予高度评价，对巴厘岛旅游理工学院在汉语教学方面取得的成果表示肯定。她指出，近年来，随着中印尼两国关系的不断深化，大量中国游客选择巴厘岛作为旅游目的地，中文已经成为促进中印尼文化交流与旅游业发展的重要桥梁。她强调：“中文教师在巴厘岛的汉语教学工作至关重要，为印尼旅游从业者更好地服务中国游客提供了强有力的支持。”

巴古斯表示：“我们非常感谢孔子学院长期以来的支持。学院将进一步加强与乌达雅纳大学旅游孔子学院的合作，为印尼旅游业培养更多高水平的复合型人才。”

马蒂尼与师生交流。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

巴厘岛旅游理工学院是印尼旅游部下属、专注于旅游人才培训的重点院校，近年来一直积极推动中文课程建设。

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