人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

印尼旅游部副部长访问乌达雅纳大学旅游孔子学院教学点

2024年12月11日08:24 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网雅加达12月10日电 （记者李培松）12月10日，印尼旅游部副部长马蒂尼·穆罕默德·普哈姆访问了乌达雅纳大学旅游孔子学院教学点——巴厘岛旅游理工学院，与巴厘岛旅游理工学院院长巴古斯、乌达雅纳大学旅游孔子学院中方院长陶暹光等人座谈。

座谈会全体人员合影。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

座谈会全体人员合影。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

马蒂尼对巴厘岛中文教育的发展给予高度评价，对巴厘岛旅游理工学院在汉语教学方面取得的成果表示肯定。她指出，近年来，随着中印尼两国关系的不断深化，大量中国游客选择巴厘岛作为旅游目的地，中文已经成为促进中印尼文化交流与旅游业发展的重要桥梁。她强调：“中文教师在巴厘岛的汉语教学工作至关重要，为印尼旅游从业者更好地服务中国游客提供了强有力的支持。”

巴古斯表示：“我们非常感谢孔子学院长期以来的支持。学院将进一步加强与乌达雅纳大学旅游孔子学院的合作，为印尼旅游业培养更多高水平的复合型人才。”

马蒂尼与师生交流。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

马蒂尼与师生交流。乌达雅纳大学旅游孔子学院供图

巴厘岛旅游理工学院是印尼旅游部下属、专注于旅游人才培训的重点院校，近年来一直积极推动中文课程建设。

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部