安东尼·卡蒂

从2009年到2018年，我查阅了大量19世纪以来关于南海诸岛的欧美国家官方历史档案。这些跨越120年的档案都压倒性地支持一个观点：南海诸岛确属中国

分析一个问题，不能只看表面，而须深入实质。对历史档案的研究有助于做到这一点。从2009年到2018年，我查阅了大量19世纪以来关于南海诸岛的欧美国家官方历史档案。这些跨越120年的档案都压倒性地支持一个观点：南海诸岛确属中国。我在《南海的历史与主权》一书中对此进行了严谨论证。

在此仅举两个例子加以说明。1921年，时任法国外交部部长阿里斯蒂德·白里安认为，西沙群岛显然是中国的。1931年，白里安还为此征询了时任法国外交部法律顾问巴斯德万特的意见。巴斯德万特给出的法律建议与白里安的观点相同：西沙群岛属于中国。我在法国外交部档案馆找到了巴斯德万特的这份建议书。1974年，一名英国法律顾问在英国外交部法律意见书上写道：“斯普拉特利群岛（南沙群岛）是中国的。”不仅如此，这名法律顾问还援引对中国在南海诸岛经济活动史的调查结果：“这些岛屿……自古以来每年都有中国渔民到访，他们在周边水域捕鱼，不定期地在岛上居住。我们殖民地部（自1891年以来）的记录证实了这一情况……”这份法律意见书获得了英国内阁的批准。

历史档案也揭示了美国在处理南海问题时所抱持的地缘博弈思维。二战前，美国对南海问题的立场是中立的。但二战后，出于战略考虑，美国认为西沙群岛和南沙群岛不应落入中国之手。美国国家档案馆有一份20世纪50年代中期的记录。该记录显示，1956年，时任美国副国务卿罗伯特·墨菲在一次会议上表示，虽然菲律宾对南沙群岛没有主权要求，但应该鼓励菲律宾声称对南沙群岛拥有主权，这符合美国的战略利益。时任美国国务卿约翰·杜勒斯也参加了这次会议，他的判断是，“此事极其重要，美国应该采取快速、有效的行动”。

对领土取得方式的研究，也有助于厘清南海问题的本质。历史上，西方帝国主义国家四处攫取、占领土地，然后正式发出通告，宣称对所掠夺土地享有主权。这意味着，一片土地的归属，完全取决于谁第一个入侵并建立殖民统治，这种西方认同的领土获取规则是不可接受的。中国人民世世代代生活在南海诸岛，在该地积极从事各种经济活动，居住与活动本身就足以证明——“这是我们的土地”，无需再发出通告宣布对领土的主权。

菲律宾对南沙群岛部分岛礁的领土主张是荒谬的。1899至1902年的美菲战争结束后，美国一直在干扰和塑造菲律宾的政策。如今，菲律宾是一个内部声音十分分裂的国家——有人憎恨美国在战争中对菲律宾人民的镇压，但目前亲美势力又占据了上风。必须认识到，美国关心的始终是自身利益，而不是法律或规则，其挑起南海争端是为了遏制中国。2016年的所谓菲律宾南海仲裁案正是美国和北约推行遏制中国战略的一部分。中国坚称南海诸岛属于中国，却被一些人描绘成一个“具有霸权野心的国家”，这十分荒谬。对中国来说，解决南海问题的办法就是坚定捍卫自己的合法权利，并冷静地行使这些权利。从法律角度看，中国有权阻止菲律宾等国对南海诸岛的非法占领。

有人说，不应将过去与当下的准则混为一谈，但正义和公平的标准是永恒的，它们适用于所有世纪。如今，南海问题已经成为一个复杂问题。相关各方应该好好坐下来，排除域外势力在幕后的煽动和干扰，心平气和地进行谈判，认真处理这一关乎正义的重大问题。

（作者为国际法专家、北京大学法学院访问教授）

《 人民日报 》（ 2024年12月11日 15 版）

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